馬鞍逼港｜天文台改發八號東北烈風或暴風信號 至少維持至周四早上6時 (持續更新)

智能身份證換領中心暫停服務 【20:00更新】入境處宣布，在8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，各智能身份證換領中心暫停服務，已預約辦理換領智能身份證的市民，可在往後的工作日前往有關換證中心辦理手續，無需重新預約。

天文台：八號風球維持至明早6時 【19:39更新】天文台表示，隨著馬鞍逐漸靠近廣東沿岸，香港風力有所增強，離岸及高地間中吹烈風。預料本港風力會在晚間進一步增強。馬鞍明早（25日）最接近香港，在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。八號烈風或暴風信號會至少維持至明早6時。 受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。 天文台：八號東北烈風或暴風信號生效 【19:25更新】天文台於晚上7時25分改發8號東北烈風或暴風信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上。天文台呼籲，盡快完成所有防風措施，遠離岸邊及停止所有水上活動。

八號風球前夕三家村情況

醫管局：普通科門診夜間診所將於8號風球生效期間暫停服務 【18:50更新】醫管局宣布，因應天文台預計於下午7時25分或以前發出8號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診夜間診所，將於8號熱帶氣旋警告信號發出後並生效期間暫停服務。已經預約的門診病人，請於八號熱帶氣旋警告信號取消後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。 天文台：下午7時25分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號 【17:25更新】天文台宣布會在今天下午7時25分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。 教育局：所有學校今日停課 【17:00更新】由於天文台會考慮在下午6時至9時之間改發八號熱帶氣旋警告信號，教育局表示所有學校今日(24日)停課。學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。 時值天文漲潮 鰂魚涌海水高度明早5時至9時間上漲至海圖基準面以上約3米 【14:45更新】在下午3時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約390公里，即在北緯19.6度，東經116.5度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸。與馬鞍相關的外圍雨帶正靠近珠江口一帶。本港今日稍後會有狂風驟雨及雷暴，入夜後風勢將迅速增強，天文台會考慮在下午6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。 按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在明日上午5時至9時期間上漲至海圖基準面以上約3米，即比正常升高1米左右，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。

天文台：考慮晚上6時至9時之間改發8號烈風或暴風信號 【11:45更新】在正午12時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約440公里，即在北緯19.4度，東經117.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。過去數小時，馬鞍穩定地靠近珠江口一帶。天文台會在今日中午12時至下午2時之間改發三號強風信號。 與馬鞍相關的外圍雨帶會在今日稍後為本港帶來狂風驟雨及雷暴，入夜後本港風勢將會迅速增強，天文台會考慮在晚上6時至9時之間改發八號烈風或暴風信號。今晚有大浪至巨浪，海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。按照現時預測路徑，馬鞍會於明早最接近香港，並可能在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅。受風暴潮影響及時值天文漲潮，低窪地區明早有機會出現淹浸或海水倒灌。市民請留意天文台的最新天氣消息，並儘早完成防風防水浸的措施。 教育局：幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課 【10:35更新】由於天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發3號熱帶氣旋警告信號，教育局表示，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課，但上述學校須保持校舍開放，同時實施應變措施，照顧已返抵學校的學生，並在安全的情況下，方可安排學生返家。家長無需急於到校接子女回家。

天文台：中午12時至下午2時改發三號強風信號 【07:45更新】一號戒備信號現正生效，天文台表示，上午8時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之東南約500公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，大致移向廣東西部沿岸，並逐漸增強。按照現時預測路徑，馬鞍會迅速靠近珠江口一帶，今晚本地風力將會增強。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。預料馬鞍會在明早最接近本港，並可能在本港約200公里範圍內掠過，屆時本港風勢將會進一步增強。 今日最高約 33 度 稍後有狂風驟雨及雷暴 本港地區今日天氣預測初時大致天晴，但有煙霞，局部地區有驟雨及雷暴。日間酷熱，最高氣溫約33度。吹輕微至和緩北至東北風，稍後有狂風驟雨及雷暴，晚上風勢增強。海有湧浪。展望明日風勢進一步增強，有狂風大驟雨，海有非常大浪至巨浪及有湧浪，明早沿岸及低窪地區可能出現水浸。星期五仍有幾陣驟雨。