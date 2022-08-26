馬鞍離港 賊人多區趁風打劫 元朗金舖被搶100萬元金飾

隨著強烈熱帶風暴「馬鞍」遠離本港，食肆及店舖陸續恢復營業，惟昨日打風期間，多處發生「趁風打劫」罪案。其中元朗一間金行被一名男子持刀闖入，搶走3盤市值約100萬元的金飾後逃去無蹤。另外，8號風球高掛時，荃灣一間西醫診所及黃大仙食肆亦遭爆竊，分別損失2萬元現金及2千元財物。
元朗劫案，事發昨午1時，正值懸掛3號風球，一名南亞裔裔男子持一尺長的刀，闖入福康街大福珠寶金行，掠去至少3盤金飾後逃去。大批軍裝警員接報趕往現場戒備，便衣探員亦到場調查犯案過程及逃走路線，至今仍在追緝賊人。經初步點算，賊人掠走的金飾包括1個金吊墜、48隻金龍鳳鈪、25條金頸鏈，市值約100萬元。
荃灣診所、黃大仙食店亦遭爆竊
另外，天文台於昨早約9時由8號風球改掛3號，一名西醫昨早10時返回荃灣大河道65號地下診所準備應診，卻發現診所正門玻璃大門爆裂，地上遺下大量玻璃碎片，初時誤以為風暴期間被吹毀，但發現診症室有搜掠痕跡，遂報案求助。警員到場調查，在玻璃碎片中發現一個膠袋，相信屬診所收藏現金之用，懷疑賊人以硬物擊破玻璃門入內爆竊，掠去膠袋內約2萬元現金，棄掉膠袋後逃去。涉事診所的羅醫生事後忙於清理現場玻璃碎，並表示心情「好亂」，他指診所日前還有應診，暫時未發現有藥物或其他疫苗被盜走。警方案件列作爆竊案，由荃灣刑事調查隊跟進。
至於另一間遭爆竊的日式料理店，位於黃大仙景福街67號地下。據悉，職員昨早11時許返回店舖，準備恢復營業時，發現有被搜掠的痕跡，疑遭賊人趁打風爆竊。警員到場，經負責人點算損失2,000元銀頭及一部平板電腦。警方初步調查後懷疑賊人是爆開正門進入犯案。