馬鞍離港 賊人多區趁風打劫 元朗金舖被搶100萬元金飾

隨著強烈熱帶風暴「馬鞍」遠離本港，食肆及店舖陸續恢復營業，惟昨日打風期間，多處發生「趁風打劫」罪案。其中元朗一間金行被一名男子持刀闖入，搶走3盤市值約100萬元的金飾後逃去無蹤。另外，8號風球高掛時，荃灣一間西醫診所及黃大仙食肆亦遭爆竊，分別損失2萬元現金及2千元財物。

元朗劫案，事發昨午1時，正值懸掛3號風球，一名南亞裔裔男子持一尺長的刀，闖入福康街大福珠寶金行，掠去至少3盤金飾後逃去。大批軍裝警員接報趕往現場戒備，便衣探員亦到場調查犯案過程及逃走路線，至今仍在追緝賊人。經初步點算，賊人掠走的金飾包括1個金吊墜、48隻金龍鳳鈪、25條金頸鏈，市值約100萬元。