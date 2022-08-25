馬鞍風球｜中小學下午校夜校復課　廈門灣三星灣泳灘服務恢復正常　一文睇清公共服務最新安排 (持續更新)

廈門灣三星灣泳灘服務恢復正常

【16:23更新】康文署今日宣布，西貢區廈門灣泳灘及三星灣泳灘的救生服務已恢復正常。該些泳灘較早前因海面大浪，致使救生員未能乘坐船隻前往泳灘執勤而需暫停救生服務。然而，廈門灣泳灘目前因大浪關係已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

領港服務下午6時起局部恢復

【15:10更新】海事處表示，接獲香港領港會有限公司通知，領港服務將於下午6時起局部恢復，並於稍後天氣好轉時全面恢復，請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

佐敦谷游泳池及觀塘游泳池戶外設施下午1時重開

【12:30更新】康文署宣布，由於需要緊急清理颱風後雜物，觀塘區佐敦谷游泳池的所有設施及觀塘游泳池的戶外設施已暫停開放。設施將於下午一時重開。

鯉魚門體育館重開

【11:20更新】康文署宣布，觀塘區鯉魚門體育館將於今日上午11時20分重新開放，該體育館早前因用作民政事務處臨時庇護中心而暫停開放。

考評局：下午CSTD考試如期舉行 其他國際及專業考試將改期

【10:35更新】考評局公布國際及專業考試下午相關安排，指由於天文台已改發3號強風信號，今日下午舉行的Commonwealth Society of Teachers of Dancing (CSTD) Examinations將會如期舉行 ，其他國際及專業考試將會改期，有關安排將由相關考試機構於日內公布。​

都大：下午2時或以後考試及課堂如期舉行

另香港都會大學宣布，原定於今日下午2時或以後舉行的考試及課堂將如期舉行，呼籲學生可登入大學網頁www.hkmu.edu.hk查看惡劣天氣特別安排，或致電大學諮詢中心2711 2100收聽有關錄音資訊。

海洋公園水上樂園下午2時開放

【10:32更新】海洋公園表示，今天開放時間為下午2時至6時，至於海洋公園水上樂園今天開放時間為下午2時至8時。由於天氣欠佳，園內部分設施可能暫停或提供有限度之服務。

疫苗接種、法院及入境處服務陸續恢復

【09:52更新】政府今日宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已取消，所有社區疫苗接種中心及公立醫院疫苗接種站的接種服務，將於下午12時30分開始。

另外，司法機構宣布由於八號熱帶氣旋警告信號已經取消，所有法院和審裁處的聆訊今日(25日)下午恢復/如期進行。

入境事務處宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現已取消，入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心將於兩小時內恢復服務。

【09:20更新】天文台在9時20分改發3號信號。教育局表示，幼稚園、肢體傷殘兒童學校、智障兒童學校、中小學的上午及全日制學校今日繼續停課。中小學的下午校及夜校今日將恢復上課。