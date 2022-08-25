馬鞍風球｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (持續更新)

【16:10更新】天文台指，所有熱帶氣旋警告信號在下午4時10分取消。

天文台：即將取消所有熱帶氣旋警告信號

【15:45更新】天文台指，過去數小時，本港普遍風力進一步緩和。天文台即將取消所有熱帶氣旋警告信號。目前海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台：當馬鞍威脅解除會取消所有熱帶氣旋警告信號

【14:15更新】隨著馬鞍移入廣西內陸並逐漸減弱，天文台表示，本港普遍風力繼續緩和，但下午初時高地仍間中吹強風，當馬鞍對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，又指海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

天文台改發一號戒備信號

【14:10分更新】天文台指，一號戒備信號在下午2時10分發出，取代三號強風信號。

天文台：即將改發一號戒備信號

【13:45更新】天文台指，隨著馬鞍橫移入廣西內陸並逐漸減弱，本港普遍風力正進一步緩和，天文台即將改發一號戒備信號，同時本港下午初時高地仍間中吹強風。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時57、45及41公里，最高陣風分別為每小時90、54及51公里。

馬鞍已在廣東茂名登陸

【11:45更新】天文台表示，馬鞍已經在廣東茂名電白附近登陸。受馬鞍相關的外圍雨帶影響，間中會有狂風影響香港，初時本港西南部離岸及高地仍會間中吹烈風，海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

隨著馬鞍遠離香港，本港普遍風力將逐漸減弱。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，長洲、昂坪及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時60、51及44公里，最高陣風分別為每小時88、80及51公里。

天文台：與馬鞍相關外圍雨帶未來一兩小時橫過本港

【11:00更新】在上午11時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南偏西約290公里，即在北緯21.4度，東經111.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約28公里，移向廣東西部沿岸。天文台又指，與馬鞍相關的一道外圍雨帶會在未來一兩小時橫過本港，並帶來驟雨及狂風。市民請保持警惕。