馬鞍風球｜天文台取消所有熱帶氣旋警告信號 (持續更新)

【16:10更新】天文台指，所有熱帶氣旋警告信號在下午4時10分取消。
天文台：即將取消所有熱帶氣旋警告信號
【15:45更新】天文台指，過去數小時，本港普遍風力進一步緩和。天文台即將取消所有熱帶氣旋警告信號。目前海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。
天文台：當馬鞍威脅解除會取消所有熱帶氣旋警告信號
【14:15更新】隨著馬鞍移入廣西內陸並逐漸減弱，天文台表示，本港普遍風力繼續緩和，但下午初時高地仍間中吹強風，當馬鞍對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號，又指海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。
天文台改發一號戒備信號
【14:10分更新】天文台指，一號戒備信號在下午2時10分發出，取代三號強風信號。
天文台：即將改發一號戒備信號
【13:45更新】天文台指，隨著馬鞍橫移入廣西內陸並逐漸減弱，本港普遍風力正進一步緩和，天文台即將改發一號戒備信號，同時本港下午初時高地仍間中吹強風。海面有湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時57、45及41公里，最高陣風分別為每小時90、54及51公里。
馬鞍已在廣東茂名登陸
【11:45更新】天文台表示，馬鞍已經在廣東茂名電白附近登陸。受馬鞍相關的外圍雨帶影響，間中會有狂風影響香港，初時本港西南部離岸及高地仍會間中吹烈風，海面有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。
隨著馬鞍遠離香港，本港普遍風力將逐漸減弱。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，長洲、昂坪及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時60、51及44公里，最高陣風分別為每小時88、80及51公里。
天文台：與馬鞍相關外圍雨帶未來一兩小時橫過本港
【11:00更新】在上午11時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南偏西約290公里，即在北緯21.4度，東經111.5度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約28公里，移向廣東西部沿岸。天文台又指，與馬鞍相關的一道外圍雨帶會在未來一兩小時橫過本港，並帶來驟雨及狂風。市民請保持警惕。
天文台：視乎本港風力考慮改發一號戒備信號
【09:25更新】天文台指，隨著馬鞍遠離香港，本港普遍風力將逐漸減弱。天文台會視乎本港風力減弱的程度，考慮改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號。在過去一小時，昂坪、橫瀾島及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時61、60及60公里，最高陣風分別為每小時101、74及67公里。
天文台改發3號強風信號
【09:20更新】天文台指，三號強風信號在上午9時20分發出，取代八號東南烈風或暴風信號。 預料本港平均風速每小時41至62公里。 現時風力仍然強勁，請勿鬆懈防風措施。小型船隻現在駛離避風塘仍有危險。
天文台：即將改發三號強風信號
【08:50更新】天文台表示，馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，天文台即將改發三號強風信號。與馬鞍相關的驟雨仍會間中影響本港。
在上午9時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南偏西約280公里，即在北緯21.1度，東經111.8度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。
天文台上午9時至11或改發三號風球
【08:30更新】八號東南烈風或暴風信號現正生效，天文台表示，在上午8時，強烈熱帶風暴馬鞍集結在香港之西南偏西約280公里，預料向西或西北偏西移動，時速約28公里，大致移向廣東西部沿岸。馬鞍正遠離香港，本港風力將逐漸減弱，但與其相關的驟雨仍會間中影響本港，天文台會視乎本港風力的減弱程度，在上午9至11時之間改發三號強風信號。
受風暴潮影響及時值天文漲潮，鰂魚涌的海水高度會在未來一兩小時上漲至海圖基準面以上約3米，海水上漲可能會引致低窪地區出現水浸，市民應儘量避免進入可能受影響的低窪地區及遠離危險地方。
今日最高約29度 周末至下周初天氣好轉
本港地區今日天氣預測吹強風至烈風程度東至東南風。稍後風勢減弱。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有非常大浪及有湧浪。最高氣溫約29度。展望明日仍有幾陣驟雨。周末至下周初天氣好轉。
天文台又指，熱帶氣旋馬鞍今日大致移向廣東西部沿岸，該區有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有非常大浪及有湧浪，並會帶來風暴潮。馬鞍會在今日稍後登陸並逐漸遠離本港。隨著高空反氣旋逐漸增強，周末至下周初廣東沿岸地區天氣好轉。