馬鞍風球｜港鐵列車巴士服務回復正常 一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

【8月25日 14:25更新】天文台在下午2時10分改發一號戒備信號，各項交通安排亦有更新。
港鐵
鐵路及港鐵巴士服務正常。
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【8月25日 09:50更新】天文台在上午9時20分改發3號強風信號，各項交通安排亦有更新。
港鐵
- 港島綫 2分鐘一班車
- 荃灣綫 2分鐘一班車
- 觀塘綫 2分鐘一班車
- 將軍澳綫北角至寶琳 2.5至4分鐘一班車
- 將軍澳綫北角至康城 6.5分鐘一班車
- 機場快綫 15分鐘一班車
- 東涌綫香港至東涌 6至8分鐘一班車
- 東涌綫香港至青衣 3至4分鐘一班車
- 迪士尼綫 12分鐘一班車
- 南港島綫 3分鐘一班車
- 屯馬綫 3分鐘一班車
- 東鐵綫上水至金鐘 3分鐘一班車
- 輕鐵 5至22分鐘一班車
- 港鐵巴士 5至15分鐘一班車
九巴龍運陸續恢復服務
九巴及龍運將於9時30分起陸續恢復服務，而路線P960及P968將會暫停服務。
城巴新巴陸續恢復服務
除新巴9、14號線暫停服務外，城巴新巴所有日間路線將於上午9時30分起陸續恢復服務。有關最新的服務安排，請留意新巴城巴流動應用程式或Facebook專頁。
新渡輪
新渡輪中環往返長洲及中環往返梅窩航線，以及港內航線將由11時後開始逐步恢復，橫水渡則由12時45分後復航。
- 中環至長洲 11:15 (普通渡輪)
- 長洲至中環 10:45 (高速船)
- 中環至梅窩 11:10 (高速船)
- 梅窩至中環 11:30 (普通渡輪)
- 長洲至梅窩 12:45
- 梅窩至坪洲 13:15
- 坪洲至梅窩 13:35
- 梅窩至芝麻灣 14:00
- 芝麻灣至長洲 14:15
- 長洲至芝麻灣 14:45
- 芝麻灣至梅窩 15:00
- 北角至紅磡 11:53
- 北角至九龍城 11:47
- 紅磡至北角 12:05
- 九龍城至北角12:05
港九小輪
- 中環至榕樹灣 11:00
- 榕樹灣至中環 10:45
- 中環至索罟灣 11:50
- 索罟灣至中環 11:05
- 中環至坪洲(快船) 10:45
- 坪洲至中環(普通船) 10:45
- 坪洲至喜靈洲 11:15
- 喜靈洲至坪洲 11:15