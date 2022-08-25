馬鞍風球｜港鐵列車巴士服務回復正常 一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

【8月25日 14:25更新】天文台在下午2時10分改發一號戒備信號，各項交通安排亦有更新。

港鐵

鐵路及港鐵巴士服務正常。

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【8月25日 09:50更新】天文台在上午9時20分改發3號強風信號，各項交通安排亦有更新。

港鐵

港島綫 2分鐘一班車

荃灣綫 2分鐘一班車

觀塘綫 2分鐘一班車

將軍澳綫北角至寶琳 2.5至4分鐘一班車

將軍澳綫北角至康城 6.5分鐘一班車

機場快綫 15分鐘一班車

東涌綫香港至東涌 6至8分鐘一班車

東涌綫香港至青衣 3至4分鐘一班車

迪士尼綫 12分鐘一班車

南港島綫 3分鐘一班車

屯馬綫 3分鐘一班車

東鐵綫上水至金鐘 3分鐘一班車

輕鐵 5至22分鐘一班車

港鐵巴士 5至15分鐘一班車

九巴龍運陸續恢復服務

九巴及龍運將於9時30分起陸續恢復服務，而路線P960及P968將會暫停服務。

城巴新巴陸續恢復服務

除新巴9、14號線暫停服務外，城巴新巴所有日間路線將於上午9時30分起陸續恢復服務。有關最新的服務安排，請留意新巴城巴流動應用程式或Facebook專頁。