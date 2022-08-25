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2022-08-25 14:25:00

馬鞍風球｜港鐵列車巴士服務回復正常 一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

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中環至長洲渡輪已開出尾班船。(陳奕釗攝) 有乘客趕及乘搭中環至長洲渡輪尾班船。(陳奕釗攝) 中環至長洲渡輪已開出尾班船。(陳奕釗攝) 有乘客趕及乘搭中環至長洲渡輪尾班船。(陳奕釗攝)

【8月25日 14:25更新】天文台在下午2時10分改發一號戒備信號，各項交通安排亦有更新。

港鐵

鐵路及港鐵巴士服務正常。

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【8月25日 09:50更新】天文台在上午9時20分改發3號強風信號，各項交通安排亦有更新。

港鐵

  • 港島綫  2分鐘一班車
  • 荃灣綫  2分鐘一班車
  • 觀塘綫  2分鐘一班車
  • 將軍澳綫北角至寶琳  2.5至4分鐘一班車
  • 將軍澳綫北角至康城  6.5分鐘一班車
  • 機場快綫 15分鐘一班車
  • 東涌綫香港至東涌 6至8分鐘一班車
  • 東涌綫香港至青衣 3至4分鐘一班車
  • 迪士尼綫  12分鐘一班車
  • 南港島綫  3分鐘一班車
  • 屯馬綫  3分鐘一班車
  • 東鐵綫上水至金鐘  3分鐘一班車
  • 輕鐵    5至22分鐘一班車
  • 港鐵巴士  5至15分鐘一班車

九巴龍運陸續恢復服務

九巴及龍運將於9時30分起陸續恢復服務，而路線P960及P968將會暫停服務。

城巴新巴陸續恢復服務

除新巴9、14號線暫停服務外，城巴新巴所有日間路線將於上午9時30分起陸續恢復服務。有關最新的服務安排，請留意新巴城巴流動應用程式或Facebook專頁。

馬鞍逼港｜港鐵列車輕鐵逐步加密班次　多條渡輪航線將暫停　一文睇清風球下交通安排 (持續更新) 馬鞍逼港｜港鐵列車輕鐵逐步加密班次　多條渡輪航線將暫停　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)

新渡輪

新渡輪中環往返長洲及中環往返梅窩航線，以及港內航線將由11時後開始逐步恢復，橫水渡則由1245分後復航。

  • 中環長洲  11:15 (普通渡輪)
  • 長洲中環  10:45 (高速船)
  • 中環至梅窩  11:10 (高速船)
  • 梅窩至中環  11:30 (普通渡輪)
  • 長洲梅窩  12:45
  • 梅窩坪洲  13:15
  • 坪洲梅窩  13:35
  • 梅窩至芝麻灣  14:00
  • 芝麻灣長洲 14:15
  • 長洲芝麻灣 14:45
  • 芝麻灣梅窩 15:00
  • 北角至紅磡  11:53
  • 北角九龍城 11:47
  • 紅磡北角  12:05
  • 九龍城北角12:05

港九小輪

  • 中環至榕樹灣 11:00
  • 榕樹灣至中環 10:45
  • 中環至索罟灣 11:50
  • 索罟灣至中環 11:05
  • 中環至坪洲(快船) 10:45
  • 坪洲至中環(普通船) 10:45
  • 坪洲至喜靈洲 11:15
  • 喜靈洲至坪洲 11:15
馬鞍風球｜九巴龍運新巴城巴陸續恢復服務　一文睇清風球下交通安排 (持續更新) 馬鞍風球｜九巴龍運新巴城巴陸續恢復服務　一文睇清風球下交通安排 (持續更新)
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