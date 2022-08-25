馬鞍風球｜湧天文台fb批落波太早　網民：港人又要上演好鍾意返工

三號強風信號在上午9時20分改發3號信號，取代八號東南烈風或暴風信號，並表示將視乎本港風力減弱的程度，考慮改發一號戒備信號，或取消所有熱帶氣旋警告信號，這意味著不少打工仔即將要回到公司上。天氣台改發3號信號的消息一出，大批網民湧入天文台的facebook專頁留言，質疑為何外面天氣還惡劣的時候，就這樣快改發三號風球。

「又趕住開市呀？」

大批網民在天文台改發三號信號的帖文下留言，有人批評「琴日收工鬼咁猛太陽又話8號，今日天氣咁差就轉咗3號」、「橫風橫雨！都唔差得幾個鐘！咁大雨點要啲人點樣返工啊？全部人出晒來迫車仲要！癡晒線！」、「多謝天文台，香港人又要上演我真係好鍾意返工，重點係宜家落樓都未有巴士，巴士九點半先至開車」，有人甚至質疑天文台「又趕住(港交所)開市呀？開市咪又係跌，你哋同個市有冇諗過一齊執X左佢」、「執咗佢啦，打風係跟股市時間，大眾人民都識幾時掛幾時落，重(仲)洗鬼要天文台呢？」

市民趕赴港鐵站準備上班

大批市民聚集在港鐵月台，準備乘坐地鐵上班，不少人帶備雨具，顯示甚為狼狽。勞工處就提醒提醒僱主應在熱帶氣旋及暴雨警告過後為僱員提供合理而切實可行的工作安排，僱主亦應在熱帶氣旋或暴雨警告取消後考慮路面、交通及其他情況，彈性處理僱員復工或在家工作的安排，認為有助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。

天文台就在早上11時發出特別天氣提示，表示與馬鞍相關的一道外圍雨帶會在未來一兩小時橫過本港，並帶來驟雨及狂風，呼籲市民請保持警惕。