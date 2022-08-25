馬鞍風球｜馬鞍何解來去匆匆？天文台：各大電腦預報登陸預測有異

熱帶氣旋馬鞍襲港，天文台昨晚發出八號信號，惟馬鞍來去匆匆，天文台在今早9時許改發三號信號，不少打工一族得知落波消息後，紛紛出門上班，到下午4時10分，天文台更宣布取消所有熱帶氣旋警告。對於馬鞍來去匆匆，天文台在網頁發表新一篇《天氣隨筆》解釋，指在路徑方面，各大電腦預報模式對其登陸位置的預測有差異，結果馬鞍採取較原先預測偏西的路徑移動，與香港的距離較預期遠。

指馬鞍採取偏西路徑移動 與港距離較預期遠

天文台指，各大電腦預報模式對其登陸位置的預測有差異，部分模式預測馬鞍會在廣東東部沿岸登陸，亦有模式預測較為偏西路徑在廣東西部沿岸登陸，雖然當時電腦預報模式顯示馬鞍的路徑較大機會靠近珠江口一帶，但結果馬鞍採取較原先預測偏西的路徑移動，與香港的距離較預期遠。

天文台又指，馬鞍今日凌晨在本港西南偏南200公里左右掠過，橫過南海北部期間移動迅速，造成的半圓效應明顯，並採取西北偏西路徑移向廣東西部沿岸，而本港一直處於其移動方向右半圓，八號信號生效期間本港多區吹烈風，高地更間中達暴風程度，而從衛星雲圖可見馬鞍中心北面的對流雲團不及南面廣闊，顯示馬鞍受較大的風切變影響而限制其迅速發展。

隨著馬鞍遠離，本港今日早上的風力逐漸減弱，9時後風力更迅速減弱，長洲風力時間序列顯示只達強風程度，故隨後在上午9時20分改發三號強風信號。天文台續稱，由於馬鞍的移動速度較快，亦採取較原先偏西的路徑，與其相關的風暴潮出現時間略早於天文漲潮，所帶來的水浸影響亦較原先預期低。