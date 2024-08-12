馬頭圍道重建｜婆婆冀獲1000萬補償　市建局：金額一定「貼市」

馬頭圍道重建｜市建局關以輝指，會以「公平公正」及「貼市」價錢補償受影響的人士。(資料圖片)

市建局總經理關以輝指，局方會聘請7名估價師計算補償金額，相信有關金額會「公平公正」及「貼市」。他說受影響的業主一旦收到津貼補償，立即買樓都會是一個「貼市」價，但如果想「遲啲」或再想清楚時才決定買樓，由於樓市有升有跌，到時樓價多少就難以預測。

香港測量師學會土地政策小組主席劉振江在同一節目上表示，1.8萬元一呎是過去私人發展商提出數字，相信數字在今日市況會有所回調，而且市場成交亦放緩，樓價亦回順。他相信若受影響的居民選擇收補償金，在今時今日在市場找其他單位搬遷會容易很多。

市建局將分擔維修保養費用

對於項目發展中不少單位正進行安全維修，市建局關以輝提醒居民不應因為市建局快將收購而停止必要的修葺工程，因為如果樓宇涉及危險，不論當局何時收購，先做好安全維修才是更重要，日後局方會與業主按比例分擔相關費用。至於未來會否將附近舊樓納入整個重建計劃，市建局指這兩個月會諮詢公眾意見再考慮。