馮祥記清盤｜老牌承建商馮祥記遣散員工 建造業總工會助追薪

網上今早（3月1日）流傳有40多年歷史的本地承建商馮祥記，今日宣布清盤及遣散所有員工，公司官網已停運，辦公室門外貼出清盤告示，由馮祥記承辦的地盤今日所見已停工 。

香港建造業總工會表示，早上從多方面渠道知悉馮祥記破產及進入清盤程序，工會正密切留意事態發展。部份工友已來電或到總工會秘書處查詢如何追討欠薪，包括大判屬下的工種如機械、油漆、竹棚等，工會現協助工友索償欠薪、代通知金及遣散費，正密切留意事態發展。



直屬員工在上午在總公司召開清盤人會議，公司人事主管將會同直屬員工建立通訊群組，以便報告員工權益事項，方便到九龍西勞工處(地址：長沙灣政府合署)，分批排期完成勞工處、破欠基金申請等手續。至於其他判頭下屬員工可聯絡23886887 /96996903向香港建造業總工會求助。