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2024-03-01 16:48:19

馮祥記清盤｜老牌承建商馮祥記遣散員工 建造業總工會助追薪

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香港建造業總工會在社交平台表示，知悉本地建築公司馮祥記宣傳破產，並已進入清盤程序。(香港建造業總工會fb)

香港建造業總工會在社交平台表示，知悉本地建築公司馮祥記宣傳破產，並已進入清盤程序。(香港建造業總工會fb)

網上今早（3月1日）流傳有40多年歷史的本地承建商馮祥記，今日宣布清盤及遣散所有員工，公司官網已停運，辦公室門外貼出清盤告示，由馮祥記承辦的地盤今日所見已停工 。

香港建造業總工會表示，早上從多方面渠道知悉馮祥記破產及進入清盤程序，工會正密切留意事態發展。部份工友已來電或到總工會秘書處查詢如何追討欠薪，包括大判屬下的工種如機械、油漆、竹棚等，工會現協助工友索償欠薪、代通知金及遣散費，正密切留意事態發展。

直屬員工在上午在總公司召開清盤人會議，公司人事主管將會同直屬員工建立通訊群組，以便報告員工權益事項，方便到九龍西勞工處(地址：長沙灣政府合署)，分批排期完成勞工處、破欠基金申請等手續。至於其他判頭下屬員工可聯絡23886887 /96996903向香港建造業總工會求助。

指資金周轉現問題

網上流傳一則由馮祥記發給員工的重要通知，指由於資金周轉問題，公司已進入清盤程序，形容這是一個極為困難和痛苦的決定，但不得不採取這一步驟以減低各方的損失，宣布由今日起正式遣散所有員工，並已經任命臨時清盤人接管公司、處理資產、債務及其他相關事宜。

網上流傳一則由馮祥記發給員工的重要通知，指由於資金周轉問題，公司已進入清盤程序 網上流傳一則由馮祥記發給員工的重要通知，指由於資金周轉問題，公司已進入清盤程序 香港建造業總工會在社交平台表示，知悉本地建築公司馮祥記宣傳破產，並已進入清盤程序。(香港建造業總工會fb) 香港建造業總工會在社交平台表示，知悉本地建築公司馮祥記宣傳破產，並已進入清盤程序。(香港建造業總工會fb) 香港建造業總工會在社交平台表示，知悉本地建築公司馮祥記宣傳破產，並已進入清盤程序。(香港建造業總工會fb) 香港建造業總工會在社交平台表示，知悉本地建築公司馮祥記宣傳破產，並已進入清盤程序。(香港建造業總工會fb)

馮祥記在1970年代由馮祥創立，最初承包香港房屋委員會公屋基建，但由於前母公司馮祥記集團（瀚智集團前身）出現嚴重虧損，加上香港承建業出現市場競爭、經濟不景，因此要出售股權予台灣鹿港辜家。

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