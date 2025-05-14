駐港國安公署履職場所列禁地 附屬法例昨刊憲即實施

署理行政長官會同行政會議通過根據《維護國家安全條例》訂立兩條附屬法例，昨日刊憲並即時生效。附屬法例涉及四大範疇，包括將國安公署的履職場所劃為禁地，當中涉及6個場所︰銅鑼灣道148號(原為維景酒店)、北角城市花園道9號(前身為城市花園酒店)、西營盤干諾道西152號(前身為港島太平洋酒店)、九龍暢通道1號紅磡維景酒店、九龍海輝道與深旺道交界，以及海帆道。當中海輝道與深旺道交界，以及海帆道將興建國安公署永久總部及附屬設施。若沒合法權限進入禁地，最高判監兩年。

《維護國家安全條例》兩項附屬法例通過，昨日刊憲生效；駐港國安公署6個履職場所列為禁地，當中包括擬建公署永久辦公室的選址、即海輝道與深旺道交界，以及海帆道等，已有警員駐守，如沒有合理權限進入禁地，一經定罪，最高可判囚兩年。

禁地不會對社區造成不良影響

政府重申，根據《國安條例》制訂附屬法例，只是在本地法律層面就《香港國安法》中有關公署的職責的規定，訂明具體細節，不會影響一般市民的生活，亦不會影響機構和組織的正常運作。附例清楚標示詳細地址及座標，劃為禁地的地方均不涉及私人民居，亦不會對周邊社區造成不良影響。

政府發言人表示，特區政府必須履行憲制責任，持續完善維護國家安全的法律制度及執行機制，制訂全面的維護國家安全的措施例，以更有效實施維護國家安全的機制，及時防範和化解隨時出現的國家安全風險。當局稱附例將於立法會「先訂立，後審議」，政府會推動盡快完成審議，早一日得一日維護國家安全。