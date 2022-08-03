駐港外派員工薪酬福利升幅亞洲區最低

香港於全球外派員工薪酬福利的國際調查排名，較去年跌3位、至全球第8位，亞太區排名則跌1位至第5位。負責調查的機構指，駐港的外派員工整體薪酬組合，即包括現金報酬、福利(住屋、教育、交通津貼等) 及稅務，較去年輕微上升1%，但升幅為全亞洲地區最低。調查機構表示，排名下跌令僱主可用較低成本聘外派員工，令香港相對更有競爭力，但薪酬升幅較其他地方少，加上本港嚴格的防疫措施，令香港對外派員工的吸引力下降。

人力資源顧問機構ECA International發布於去年第三季進行的「我的外派薪酬市場調查」結果，指駐香港外派員工的整體薪酬組合較去年僅升1%、至28.3萬美元；現金薪酬增長了4.5%，但低過全球平均增長率9%。ECA亞洲區域總監關禮廉表示，因本地住宿成本下降，令駐港外派員工福利成本減少，抵銷了現金薪酬增幅對整體成本的影響。

關禮廉表示，駐港的外派員工整體薪酬組合升幅較低，僱主可用較低成本外派員工，令香港較日本、韓國和中國等其他亞太區地方更有競爭力；但亦因薪酬較少，加上香港仍有嚴格的防疫措施、中美角力及港區國安法等因素，外派員工認為香港吸引力逐漸下降，令香港有外派員工流失情況。

「我的外派薪酬市場調查」於去年第三季進行，調查來自130個國家的300多家企業，涵蓋超過1萬名外派員工的薪酬資訊，包括福利、津貼、薪酬計算方法及稅務處理。亞太區最高薪酬福利的地方是日本、其次是印度，第三及四位分別是中國和韓國。