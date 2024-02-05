駕新春花車12載犧牲與親友共聚 司機︰感受到市民歡樂一切也值

新春花車巡遊已有逾20年歷史，設計得美輪美奐的花車，為市民及遊客提供了一個目不暇給的賀歲節目。精彩活動背後，實有賴一班默默耕耘工作人員，其中駕駛花車逾12年的中港司機梁仲宜，因為每年參與活動，要犧牲與親友過年團聚的時間，而花車四周有觀眾須比一般駕車更專注。但他笑指樂在其中，並因為感受圍觀市民的歡樂氣氛一切也是值得，今年是梁仲宜退休前最後一次駕駛花車，懷著更興奮心情迎接巡遊。雖然明年將不參與駕駛，他會退居幕後以義工身份指導後輩和協助巡遊工作。

駕駛花車雖非正式師徒制，但新入行的司機要先擔任「副司機」，協助且只能觀察花車右方的「正司機」監察左方情況、彌補正司機的視覺盲點。外號「大仲」梁仲宜憶述，於2005年經行家介紹參與活動，首次擔任的便是賽馬會花車副司機，「當時第一次做，要參加咁大型活動都好緊張」，幸正司機從旁鼓勵和指導，成功完成人生第一次巡遊，翌年更升任正司機，之後一直均是為賽馬會駕駛花車，「揸賽馬會(架車)差不多十年，有晒感情」。 駕花車注意細節更多 一般駕駛已要耳聽八方，當花車司機要注意細節更多。大仲指，花車之間要有指定距離，轉彎時要特別留意車身過長的問題，但他戲言，駕駛賽馬會花車最大的挑戰是，騎師會在花車上與市民揮手見面，「唔好chok到冠軍騎師，唔係就好大鑊」。

被問到多次駕駛花車最喜歡哪一架時，大仲表示，最喜歡於2015年賽馬會以紀念成立130周年為題的花車，該車以獅頭為主題，車上有大大細細多個獅頭布置，「全部都係佛山人手製作運落嚟」，手工非常精緻。大仲透露，活動過後，可收藏其中一個獅頭，極具意義。 他亦提到，雖然每次隱匿花車內，在多年參與下，自己也有粉絲，「有一個十幾歲嘅男仔跑得好快，每年都趕得切喺終點接我」。他坦言，與該名男孩僅屬萍水相逢，但數年後大家均珍惜一年一度相遇的機會，漸漸亦熟絡起來。他指，當日少年現時已成家立室，但每年初一大家仍會在終點「影張相、問句好」，成為二人「例行公事」。

最後一次駕駛花車更興奮 今年「國泰新春國際匯演之夜」，是旅發局闊別四年後再次復辦，於農曆大年初一(2月10日)在尖沙咀舉行，屆時共9輛富新春特色而各具主題的花車與觀眾見面。亦是大仲退休前最後一次參與駕駛花車。大仲透露，因年齡將超過保險承保的年齡需要退休，「今年最後一次反而興奮咗，但會平常心完成巡遊」，並讓合作逾8年的副司機接棒任正司機位置；自己則退而不休，未來退居幕後擔任義工指導後輩和協助巡遊舉行。 身兼貨櫃運輸業職工總會主席的陳迪手同樣擔任花車司機多年，並由2015年起負責籌備花車司機的工作，他直言，每次活動大約要20個司機，而隨著花車設計愈來愈進步，社會對花車司機的要求愈高，物色適合人選更具挑戰，如「起初(司機)只係要中型貨車牌、後來要埋(有)巴士牌」。所幸不少司機支持，願意付出時間參與活動，「每次招聘，至少有多一倍人爭(申請)」。