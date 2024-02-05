熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 盛勁為 朗然 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 潮濕 姜濤 恒生指數 狀王之王 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-02-05 04:31:55
日報

駕新春花車12載犧牲與親友共聚 司機︰感受到市民歡樂一切也值

分享：
梁仲宜 花車巡遊 花車

梁仲宜參與花車巡遊逾12年。(旅發局提供)

新春花車巡遊已有逾20年歷史，設計得美輪美奐的花車，為市民及遊客提供了一個目不暇給的賀歲節目。精彩活動背後，實有賴一班默默耕耘工作人員，其中駕駛花車逾12年的中港司機梁仲宜，因為每年參與活動，要犧牲與親友過年團聚的時間，而花車四周有觀眾須比一般駕車更專注。但他笑指樂在其中，並因為感受圍觀市民的歡樂氣氛一切也是值得，今年是梁仲宜退休前最後一次駕駛花車，懷著更興奮心情迎接巡遊。雖然明年將不參與駕駛，他會退居幕後以義工身份指導後輩和協助巡遊工作。

駕駛花車雖非正式師徒制，但新入行的司機要先擔任「副司機」，協助且只能觀察花車右方的「正司機」監察左方情況、彌補正司機的視覺盲點。外號「大仲」梁仲宜憶述，於2005年經行家介紹參與活動，首次擔任的便是賽馬會花車副司機，「當時第一次做，要參加咁大型活動都好緊張」，幸正司機從旁鼓勵和指導，成功完成人生第一次巡遊，翌年更升任正司機，之後一直均是為賽馬會駕駛花車，「揸賽馬會(架車)差不多十年，有晒感情」。

駕花車注意細節更多

一般駕駛已要耳聽八方，當花車司機要注意細節更多。大仲指，花車之間要有指定距離，轉彎時要特別留意車身過長的問題，但他戲言，駕駛賽馬會花車最大的挑戰是，騎師會在花車上與市民揮手見面，「唔好chok到冠軍騎師，唔係就好大鑊」。

Ad Block

被問到多次駕駛花車最喜歡哪一架時，大仲表示，最喜歡於2015年賽馬會以紀念成立130周年為題的花車，該車以獅頭為主題，車上有大大細細多個獅頭布置，「全部都係佛山人手製作運落嚟」，手工非常精緻。大仲透露，活動過後，可收藏其中一個獅頭，極具意義。

他亦提到，雖然每次隱匿花車內，在多年參與下，自己也有粉絲，「有一個十幾歲嘅男仔跑得好快，每年都趕得切喺終點接我」。他坦言，與該名男孩僅屬萍水相逢，但數年後大家均珍惜一年一度相遇的機會，漸漸亦熟絡起來。他指，當日少年現時已成家立室，但每年初一大家仍會在終點「影張相、問句好」，成為二人「例行公事」。

Ad Block
花車巡遊 花車 梁仲宜

梁仲宜每次駕駛花車均獲發「制服」。(李朗僑攝)

最後一次駕駛花車更興奮

今年「國泰新春國際匯演之夜」，是旅發局闊別四年後再次復辦，於農曆大年初一(2月10日)在尖沙咀舉行，屆時共9輛富新春特色而各具主題的花車與觀眾見面。亦是大仲退休前最後一次參與駕駛花車。大仲透露，因年齡將超過保險承保的年齡需要退休，「今年最後一次反而興奮咗，但會平常心完成巡遊」，並讓合作逾8年的副司機接棒任正司機位置；自己則退而不休，未來退居幕後擔任義工指導後輩和協助巡遊舉行。

身兼貨櫃運輸業職工總會主席的陳迪手同樣擔任花車司機多年，並由2015年起負責籌備花車司機的工作，他直言，每次活動大約要20個司機，而隨著花車設計愈來愈進步，社會對花車司機的要求愈高，物色適合人選更具挑戰，如「起初(司機)只係要中型貨車牌、後來要埋(有)巴士牌」。所幸不少司機支持，願意付出時間參與活動，「每次招聘，至少有多一倍人爭(申請)」。

Ad Block

陳迪手又認為，新春花車可嘗試把現有規模擴大至大灣區「9+2」城市，讓香港花車經港珠澳大橋，駛至澳門、珠海等地區，進行10日花車巡遊，「貨櫃運輸業職工總會係跨境運輸嘅權威，相信可以幫到手」，並相信若能成事可令各城市一同感受節慶、變得更加融合。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受