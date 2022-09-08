駱惠寧：未來5年屬港開創新局面關鍵期　料工商界會把握發展

中聯辦主任駱惠寧今早出席一個有關工商界「一帶一路」的座談會上致辭時指，中國國家主席習近平七一重要講話，高興見到這段時間以來，包括工商專業界等社會各界都認真領悟和響應相關講話精神，工商企業已謀劃和布局新發展，相信工商界會把握發展方向，中聯辦將全力支持特區政府依法施政，進一步加強與香港各界人士、包括工商界的溝通，繼續做好聯絡服務工作。

駱惠寧表示，香港工商界匯聚世界各地商業英才，具敏銳的市場判斷力、執行力及行動力，相信大家會主動把握香港發展方向，鞏固國際金融、航運及貿易中心地位，建設國際創科中心，不斷增強香港經濟競爭力。

他又說，香港背靠祖國，聯通世界，保持普通法制度，自《香港國安法》實施後，社會大局安定，市民生活安寧，未來5年是香港開創新局面、實現新發展的關鍵期，而當前香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，面臨新機遇及許多有利條件，發展前景十分光明，中聯辦將進一步加強與香港各界人士、包括工商界的溝通，繼續做好聯絡工作。

李家超：料 通過共商合作謀發展

出席同一個場合的特首李家超表示，未來5年是香港開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，機遇大於挑戰，香港工商及專業服務實力雄厚，是未來持續發展的核心力量，相信通過共商合作，共謀發展，必將持續提升香港的發展動能，增進「一帶一路」的建設能力，促進香港經濟社會穩定發展，為國家和為香港的未來發展打開新篇章。