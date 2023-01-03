騙徒冒充真平台操控虛擬幣升跌 中年漢曾獲利5萬 最終23萬本利盡失

警方近年鋪天蓋地宣傳防騙訊息，惜仍不乏市民受騙。2022年首10個月，警方共接獲1,309宗網上情緣騙案，減4.6%，但半數與投資有關，損失金額達5.78億港元，較2021年同期上升20%。騙徒更大小通吃，有女事主墮愛情陷阱失1,500萬元，亦有年僅13歲男學生被IG所識的「女朋友」騙去7,000元。至於網上投資騙案則有1,503宗、升90%，損失金額共達7.7億元，增加1.05倍，有七成個案涉虛擬資產投資有關。有事主按騙徒指示在偽冒虛擬資產平台開戶，平台顯示虛擬幣升跌與實際不符亦不曾起疑。警方提醒市民提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介的投資項目，投資虛擬資產前要充分了解相關產品特性、相關法規和風險。

五十多歲、從事餐飲業的李先生(化名)，去年9月收到一名女子的Facebook交友邀請後在WhatsApp繼續交流，對方言談間透露自己在美國一間伺服器公司工作，聲稱可從中獲得大行所存放的內幕消息，跟從投資就能得到可觀利潤，遊說李先生一同參與。

李先生隨後按對方所介紹的虛擬資產平台開戶，再按平台服務員指示，分4次向平台存入共18萬港元，服務員再將港幣轉為穩定幣「USDT」。他再按「內幕消息」用「USDT」購買虛擬幣「SHUSHI」，更在半個月內獲利6,000至7,000美元(約4.6萬至5.4萬港元)。

惟李先生稱，有一日登入平台時，發現該平台所顯示SHUSHI幣值暴跌九成。他為免資產歸零，即時將戶口內的「SHUSHI」轉回「USDT」，戶口結餘只剩下2,000美元(1.5萬港元)，較最高峰的3萬美元(23.4萬港元)大縮水。他隨後欲提取僅餘資產，向平台提供銀行帳戶資料後，平台戶口隨即無法登入，而銀行戶口卻遲遲收不到款，他最終報警求助。

七成投資騙案涉虛擬資產

李先生的個案，僅是去年首10個月1,503宗網上投資騙案之一，當中七成個案均與虛擬資產投資有關，當中金額最大的騙案涉款近2,000萬元。至於單一涉款最大的網上情緣騙案亦達1,500萬元，女事主按假扮虛擬投資專家的騙徒指示，將1,500萬元分46次，存入30個本地戶口，用作購買虛擬資產衍生工具。另外，期內年紀最小的網上情緣騙案受害者則為年僅13歲的男學生，在Instagram認識「女友」後轉賬7千多元以解對方「財困」，但轉款後對方即時失去聯絡。

網絡安全及科技罪案調查科警司范俊業表示，近年虛擬資產升幅大，令人趨之若鶩，惟不少市民對虛擬資產一知半解，很易被騙徒利用。總督察葉卓譽補充指，以李先生的個案為例，騙徒按現存平台設計，另建一個假平台，當中的虛擬貨幣名稱雖確實存在，但「平台」所顯示的波動則是偽造。

區域鏈合現專業人士協會法律顧問吳文謙提醒，市民投資虛擬資產要留意風險，包括虛擬貨幣價格升跌可以很大，部分不法之徒亦會以熱門話題為名製作新虛擬貨幣，再捲款潛逃；資產託管平台亦可能因監督不力破產或被黑客攻擊，令客戶未能取回虛擬資產；市民買賣貨幣亦可能因不熟悉對方金錢來源，協助不法之徒將黑錢洗白。

投資虛擬幣須慎選平台

他建議市民投資虛擬資產應選用已有牌照或受政府監管的平台，並要了解投資產品、貨幣和平台運作。而針對假冒平台，市民可在搜尋器或在域名工具(who.is)查詢，假平台一般只顯示極少量結果，域名亦只存在僅數個星期般極短時間，應用程式一般不能在官方程式市場下載。

警方亦提醒市民提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介的投資項目，而投資虛擬資產前亦要充分了解相關產品特性、法規和風險。警方於今年1至3月將舉辦「全城守網」活動，包括於2月18日在西九文化區舉行「全城守網」嘉年華，並會於第一季推出「防騙視伏器」App，並派出宣傳車和到校舉辦講座，全方位推廣數碼安全和防騙訊息。