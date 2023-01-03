騙徒冒充真平台操控虛擬幣升跌 中年漢曾獲利5萬 最終23萬本利盡失

警方近年鋪天蓋地宣傳防騙訊息，惜仍不乏市民受騙。2022年首10個月，警方共接獲1,309宗網上情緣騙案，減4.6%，但半數與投資有關，損失金額達5.78億港元，較2021年同期上升20%。騙徒更大小通吃，有女事主墮愛情陷阱失1,500萬元，亦有年僅13歲男學生被IG所識的「女朋友」騙去7,000元。至於網上投資騙案則有1,503宗、升90%，損失金額共達7.7億元，增加1.05倍，有七成個案涉虛擬資產投資有關。有事主按騙徒指示在偽冒虛擬資產平台開戶，平台顯示虛擬幣升跌與實際不符亦不曾起疑。警方提醒市民提防網上認識的「高富帥」或「白富美」推介的投資項目，投資虛擬資產前要充分了解相關產品特性、相關法規和風險。

五十多歲、從事餐飲業的李先生(化名)，去年9月收到一名女子的Facebook交友邀請後在WhatsApp繼續交流，對方言談間透露自己在美國一間伺服器公司工作，聲稱可從中獲得大行所存放的內幕消息，跟從投資就能得到可觀利潤，遊說李先生一同參與。

李先生隨後按對方所介紹的虛擬資產平台開戶，再按平台服務員指示，分4次向平台存入共18萬港元，服務員再將港幣轉為穩定幣「USDT」。他再按「內幕消息」用「USDT」購買虛擬幣「SHUSHI」，更在半個月內獲利6,000至7,000美元(約4.6萬至5.4萬港元)。

惟李先生稱，有一日登入平台時，發現該平台所顯示SHUSHI幣值暴跌九成。他為免資產歸零，即時將戶口內的「SHUSHI」轉回「USDT」，戶口結餘只剩下2,000美元(1.5萬港元)，較最高峰的3萬美元(23.4萬港元)大縮水。他隨後欲提取僅餘資產，向平台提供銀行帳戶資料後，平台戶口隨即無法登入，而銀行戶口卻遲遲收不到款，他最終報警求助。

