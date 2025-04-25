騙徒冒持牌找換店設假專頁 男子借戶口助洗黑囚54個月

港人愛外遊，會到一些提供更優惠匯率地方兌換外幣，有騙徒冒充持牌找換店在社交平台設立虛假專頁，以優惠匯率作招徠，收款後即與事主失聯。海關追查有關收款銀行戶口，拘捕一名男子，涉借出戶口清洗約1,000萬元黑錢，男子兩項洗黑錢罪成，昨在區域法院判監54個月。

海關昨指，2021年調查一宗無牌經營金錢服務案件時，發現有人利用社交平台設立虛假專頁，冒充持牌找換店向市民提供匯款服務。騙徒以優惠匯率作招徠吸引顧客，一名事主誤信有關的假專頁，將款項轉賬到指定銀行戶口後，騙徒隨即失聯。