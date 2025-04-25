騙徒冒持牌找換店設假專頁 男子借戶口助洗黑囚54個月

港人愛外遊，會到一些提供更優惠匯率地方兌換外幣，有騙徒冒充持牌找換店在社交平台設立虛假專頁，以優惠匯率作招徠，收款後即與事主失聯。海關追查有關收款銀行戶口，拘捕一名男子，涉借出戶口清洗約1,000萬元黑錢，男子兩項洗黑錢罪成，昨在區域法院判監54個月。
海關昨指，2021年調查一宗無牌經營金錢服務案件時，發現有人利用社交平台設立虛假專頁，冒充持牌找換店向市民提供匯款服務。騙徒以優惠匯率作招徠吸引顧客，一名事主誤信有關的假專頁，將款項轉賬到指定銀行戶口後，騙徒隨即失聯。
海關接獲舉報，追查有關收款銀行戶口，發現該戶口於2021年4月至6月期間，有頻繁的可疑交易紀錄及大量來歷不明的資金，當中包括事主被騙的款項，涉案總金額達1,000萬元；進一步調查發現，該戶口屬於一名本地男子，他為金錢報酬借出兩個個人銀行戶口用作洗黑錢，男子於2022年8月被捕，其後被落案控告，就兩項洗黑錢罪日前被判罪成，並於昨在區域法院分別被判處監禁9個月及54個月，同期執行。海關金錢服務監理科金錢服務調查課督察黃佩琪對判刑表示歡迎，認為具相當阻嚇作用，充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。
可到海關網頁核實金錢服務者是否持牌
就近日網上出現不少提供優惠匯率網頁，或聲稱能替匯款的社交平台網頁，海關呼籲市民，不要因優惠匯率而光顧無牌的金錢服務經營者。如有懷疑可以到海關的網頁核實金錢服務者的身份和牌照情況。