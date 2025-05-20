騙徒扮鄰居投訴漏水噪音呃資料或金錢 私隱公署︰接4查詢2投訴

騙徒手法推陳出新，近月有市民收到聲稱是鄰居的短訊，投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，再以不同方法套取市民資料。私隱專員公署自3月起，已接獲4宗相關查詢及兩宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑；籲市民慎防詐騙新手法，若接獲相關懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。
騙徒自稱是事主的鄰居，以短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，以作進一步的商討。一旦展開對話，騙徒會假扮有意發展情緣等各種手法取得事主的信任，從而騙取金錢或個人資料；或誘使事主點擊不明連結並進入偽冒網站，藉此套取其個人資料。據了解，馬鞍山富寶花園及錦龍苑，近日有逾十人表示收曾到此類訊息。
警方上月底亦曾透過社交平台提醒市民，「漏水情緣來襲！小心騙徒假扮鄰居詐騙」，藉住所漏水或噪音等藉口打開話匣子，之後再詐騙。
私隱專員公署昨亦透露，自3月起，共接獲4宗相關查詢及兩宗投訴。私隱專員鍾麗玲昨呼籲市民慎防新式的詐騙手法，若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。切勿輕易透露個人資料。公署又指，提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；即使對方可於短訊中道出你的個人資料，若有懷疑應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽；留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友，尤其是長者及青少年分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。
警半月接近700宗網購騙案
另外，警方亦透露，5月截至16日，接獲近700宗網購騙案，損失金額超過2,000萬元。當中涉及演唱會門票騙案佔一成八，涉款逾190萬元。有受害人透過小紅書購買4張內地演唱會門票，當完成付款後，對方便以核實受害人身份為由要求繳付保證金。受害人轉帳超過39萬元至指定戶口。騙徒繼續要求繳付更多保證金，受害人才驚覺受騙。