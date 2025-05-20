騙徒扮鄰居投訴漏水噪音呃資料或金錢 私隱公署︰接4查詢2投訴

騙徒手法推陳出新，近月有市民收到聲稱是鄰居的短訊，投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，再以不同方法套取市民資料。私隱專員公署自3月起，已接獲4宗相關查詢及兩宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑；籲市民慎防詐騙新手法，若接獲相關懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。

騙徒自稱是事主的鄰居，以短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，以作進一步的商討。一旦展開對話，騙徒會假扮有意發展情緣等各種手法取得事主的信任，從而騙取金錢或個人資料；或誘使事主點擊不明連結並進入偽冒網站，藉此套取其個人資料。據了解，馬鞍山富寶花園及錦龍苑，近日有逾十人表示收曾到此類訊息。