騙徒持虛假災民表扮義工 圖騙銀行信用卡等資料

大埔宏福苑大火發生多日，社會各界都向災民伸出援手，惟有無恥之徒竟乘機招搖撞騙。近日有大埔街坊發現，有數名自稱義工的人士，向長者派發表格並逐一詢問他們的個人資料，包括姓名、身份證號碼、住址，以至銀行戶口號碼、信用卡號碼和提款號碼、驗證碼等。該名街坊見狀，因擔心長者受騙遂上前交涉，並一度質問對方「係咪想呃錢」。她憂慮較早前已經有長者受騙，故在社交平台分享事件，提醒各熱心市民要特別提點在場長者，勿因對方自稱義工便完全信任。

此外，本報記者昨在宏福苑採訪期間，有災民直言接到懷疑詐騙電話，向他查問是否大埔火災的災民，並要求提供個人資料。他指已即時收線，並稱即使申請援助亦會到現場協助機構，才會提供資料，又呼籲其他市民要留意詐騙電話。

亦有網民發文分享，指其家人在火災後送院治療，留醫期間懷疑收到電騙，索取其身份證等個人資料；其後家人申請援助時，知悉有其他災民接獲類似的懷疑電騙，呼籲市民要留意。

警方昨在社交平台指，發現有騙徒懷疑假扮義工，使用虛假的「大埔宏福苑災民登記表」騙取個人資料、銀行及信用卡資料，甚至要求填寫驗證碼。警方提醒市民提高警惕，切勿隨便填寫任何表格，也不要向陌生人透露個人資料，包括姓名、身份證號碼、銀行戶口號碼、網上銀行帳戶及密碼。另外，有騙徒假冒「香港聖公會福利協會」的名義發出釣魚短訊，訛稱為大埔火災市民籌款，誘使點擊惡意連結，進入虛假籌款網站，以騙取善款。警方提醒希望捐款支援受災市民，應透過官方及可靠途徑。切勿點擊不明連結及轉帳至來歷不明的戶口。