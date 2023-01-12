騙徒誘同事玩手機變面APP盜肖象開虛擬銀行戶口借180萬元

同事朋友同你講玩「變面」App就要小心！有人藉此方法收集同事肖像，及偷拍身份證等個人資料，再向虛擬銀行開戶借款，成功騙取約180萬元貸款。警方經調查後，拘捕1男兩女。

兩名女疑犯是男疑犯家人和女友

3名疑犯中，30歲男子相信為案中主腦，據悉在非牟利機構任職資料搜集員，他於去年8月在黃大仙被捕。至於兩名女疑犯分別26及29歲，昨日(11日)在元朗及黃大仙被捕，為男疑犯的家人和女朋友；他們分別涉嫌詐騙及俗稱「洗黑錢」的處理相信或已知道從可公訴罪行之利益。3名受害人為男主腦的同事。