騙徒誘同事玩手機變面APP盜肖象開虛擬銀行戶口借180萬元

同事朋友同你講玩「變面」App就要小心！有人藉此方法收集同事肖像，及偷拍身份證等個人資料，再向虛擬銀行開戶借款，成功騙取約180萬元貸款。警方經調查後，拘捕1男兩女。
兩名女疑犯是男疑犯家人和女友
3名疑犯中，30歲男子相信為案中主腦，據悉在非牟利機構任職資料搜集員，他於去年8月在黃大仙被捕。至於兩名女疑犯分別26及29歲，昨日(11日)在元朗及黃大仙被捕，為男疑犯的家人和女朋友；他們分別涉嫌詐騙及俗稱「洗黑錢」的處理相信或已知道從可公訴罪行之利益。3名受害人為男主腦的同事。
辦公室偷拍同事身份證
荃灣警區去年7月接到3名事主報警，荃灣警區科技罪案組追查後，鎖定目標展開拘捕行動。據悉，男主腦預先安排兩名涉案女子在虛擬銀行開設戶口，以了解開戶流程，包括認證手續所要遞交的文件和遞交自拍照程序等；之後向同事訛稱，試玩可變化面容的手機應用程式，誘使受害人提供自拍照，或持手機替他們拍照；並在工作期間，趁受害人不察覺下，拍攝對方身份證及銀行文件等。
主腦利用受害人提供自拍照片成功通過虛擬銀行的面容認證規定，之後上載偷拍所得文件到銀行程式，開立虛擬銀行帳戶，成功騙取5筆共180萬元貸款。消息指，疑犯有攤還小量款項，以避免被事主察覺。其中一名事主在查詢自己的信貸紀錄時，發現有大額欠債，而另外兩名事主因收到虛擬銀行信件起疑。
小心保護個人資料包括肖像
警方指，申請虛擬銀行的戶口，除要拍攝身份證，亦要做人面識別。雖然相信今次騙案是個別事件，但提醒市民小心保護個人資料，包括個人肖像的影片和相片。