騙徒賣狗肉為名誘載毒App入銀行密碼 兩個月呃10人114萬

警方在「守網者」社交平台提醒市民，切勿下載一個名為「送達百貨」的毒App，並授權他人遙控操作手機，以免造成損失。警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾114萬元。

毒 App 「送達百貨」 入侵 Android 手機取操作權限

警方表示，該入侵Android手機盜取銀行存款的毒App再變種為「送達百貨」，騙徒更開設社交專頁借出售「香肉」之名吸引市民上釣。日前兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉」的社交專頁，刊登廣告聲稱出售「狗肉」，吸引市民上釣，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡，要求有意購買「狗肉」的顧客下載「送達百貨」程式進行訂貨，有關程式會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入顧客的銀行戶口轉走存款。