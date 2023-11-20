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2023-11-20 10:18:08

騙徒賣狗肉為名誘載毒App入銀行密碼 兩個月呃10人114萬

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騙徒賣狗肉為名誘載毒App入銀行密碼 兩個月呃10人114萬(守網者fb)

騙徒賣狗肉為名誘載毒App入銀行密碼 兩個月呃10人114萬(守網者fb)

警方在「守網者」社交平台提醒市民，切勿下載一個名為「送達百貨」的毒App，並授權他人遙控操作手機，以免造成損失。警方由9月至今已接報至少10宗有關報案，涉及損失逾114萬元。

App「送達百貨」 入侵Android手機取操作權限

警方表示，該入侵Android手機盜取銀行存款的毒App再變種為「送達百貨」，騙徒更開設社交專頁借出售「香肉」之名吸引市民上釣。日前兩個名為「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉」的社交專頁，刊登廣告聲稱出售「狗肉」，吸引市民上釣，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡，要求有意購買「狗肉」的顧客下載「送達百貨」程式進行訂貨，有關程式會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入顧客的銀行戶口轉走存款。

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蘋果手機未能安裝 騙徒要求轉帳30元至動保組織

至於未能安裝程式的蘋果手機系統顧客，會被要求轉帳30元至動物保護組織的捐款戶口，騙徒其後失去聯絡。警方表示，正與漁護署跟進網店懷疑出售狗肉事件，調查會否牽涉其他罪行。

警方提醒市民，切勿點擊不明來歷連結下載手機程式，亦不應允許程式存取不合理的權限，如懷疑安裝了惡意程式碼，應把手機還原至出廠設定。如有懷疑，在守網者網站的「 防騙視伏器 」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入專頁名稱、網址、電話、銀行賬戶等，即時評估風險

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