騙徒難防！ 誘騙投資虛幣又中招 女建築師失近2500萬

「提防受騙」似乎已成日常生活的一部分，不管學歷高低、行業、性別都有機會中招！一名44歲女建築師去年6月在WhatsApp認識一名自稱來自台灣的「行家」，其後被引誘在一個虛假網站進行加密貨幣投資，分65次將共約2,452萬港元匯入指定銀行戶口。她隨後欲取回收益不果才知受騙，報警求助。警方近日進行代號「曉光」行動，以「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪拘捕24男及9女，涉33宗案件，騙款近3,200萬港元。

再有市民捲入加密貨幣投資騙案。據悉，一名女建築師於去年6月在WhatsApp認識一名宣稱來自台灣的建築師，同時自稱是投資專家，女建築師不虞有詐，與「行家」多次線上傾談。女建築師其後被引誘到一個虛假網站，進行泰達幣加密貨幣投資，並根據網站的客戶服務指示，於去年6月至今年1月，分65次將共約2,452萬港元匯入指定銀行戶口。

女建築師後來欲取回收益，對方卻要求支付行政費用。她不遵從，對方即失去聯絡，虛假網站亦不再運作，女建築師始知受騙，報警求助。

近日亦有女子被遊說投資泰達幣後損失款項而報警。一名30歲女子早前在社交平台「Bumble」認識一名男網友，對方遊說她於網上虛擬貨幣平台投資泰達幣，她不虞有詐，於3月25日至4月8日兩星期內，先後4次轉帳共約69萬元至對方4個指定電子錢包，惟她其後無法取回現金，對方亦失去聯絡，始懷疑受騙，周一(10日)終報警求助。