騙徒難防！ 誘騙投資虛幣又中招 女建築師失近2500萬

「提防受騙」似乎已成日常生活的一部分，不管學歷高低、行業、性別都有機會中招！一名44歲女建築師去年6月在WhatsApp認識一名自稱來自台灣的「行家」，其後被引誘在一個虛假網站進行加密貨幣投資，分65次將共約2,452萬港元匯入指定銀行戶口。她隨後欲取回收益不果才知受騙，報警求助。警方近日進行代號「曉光」行動，以「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪拘捕24男及9女，涉33宗案件，騙款近3,200萬港元。
再有市民捲入加密貨幣投資騙案。據悉，一名女建築師於去年6月在WhatsApp認識一名宣稱來自台灣的建築師，同時自稱是投資專家，女建築師不虞有詐，與「行家」多次線上傾談。女建築師其後被引誘到一個虛假網站，進行泰達幣加密貨幣投資，並根據網站的客戶服務指示，於去年6月至今年1月，分65次將共約2,452萬港元匯入指定銀行戶口。
女建築師後來欲取回收益，對方卻要求支付行政費用。她不遵從，對方即失去聯絡，虛假網站亦不再運作，女建築師始知受騙，報警求助。
近日亦有女子被遊說投資泰達幣後損失款項而報警。一名30歲女子早前在社交平台「Bumble」認識一名男網友，對方遊說她於網上虛擬貨幣平台投資泰達幣，她不虞有詐，於3月25日至4月8日兩星期內，先後4次轉帳共約69萬元至對方4個指定電子錢包，惟她其後無法取回現金，對方亦失去聯絡，始懷疑受騙，周一(10日)終報警求助。
騙案涉投資、求職、網戀、網購
另外，警方近日針對科技罪案及詐騙案，於3月22日至4月11日進行代號「曉光」行動，以「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪拘捕24男及9女，年齡介乎19至64歲。被捕人士共涉及33宗案件，當中包括投資、求職、網戀及網購騙案，騙款達3,162萬港元。警方同時檢獲手提電話、銀行文件及銀行卡等物品作進一步分析及調查。
警方觀塘警區刑事部督察鄧智成昨表示，今次破獲的案件，涉及52名受害人，為24男28女，年齡介乎19至67歲，當中被騙金額最大的個案是網戀騙案，涉案中年女子被騙走800萬元。
大部分被捕者為傀儡戶口持有人，部分人有黑社會背景。據警方調查所得，部分被捕者向詐騙集團提供自己的銀行戶口，以換取數百元報酬。集團其後會利用有關戶口用作收取騙款和洗黑錢。
警籲切勿借出或出售銀行戶口
鄧智成提醒市民，切勿借出或出售銀行戶口、電話卡及網上支付工具，以免被不法之徒用作清洗黑錢。借出戶口者有機會干犯《有組織及嚴重罪行條例》的洗黑錢罪行，最高被判罰款500萬元和監禁14年。
他同時提醒，不要接聽來歷不明的電話或點擊可疑的網絡連結，以免成為騙案的受害者。市民如遇懷疑騙案，請立即報警或致電「防騙易熱線」18222。