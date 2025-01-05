騙徒Deepfake變女性面孔誘受害人投資虛擬貨幣涉3400萬　31人落網

詐騙集團招攬年輕人加入，利用「深偽」(Deepfake)及AI技術進行詐騙，再安排他們透過網上交友平台結識海外人士，以女性身份結識受害人發展網戀，期間誘使對方投資虛擬貨幣，訛稱有可觀回報，要求受害人將款項存入虛假平台，集團收到虛擬貨幣後，會立刻轉走所有款項並失聯。警方在1月2及3日展開行動，拘捕31人，涉款約3,400萬元。

集團主腦 詐騙中心負責人明提堂

被捕人士中涉24名本地男子及7名本地女子，年齡介乎20至34歲，涉嫌「串謀詐騙」。其中5名被捕男女，包括集團主腦、詐騙中心負責人及3名骨幹成員，已被落案起訴合共5項「串謀詐騙」罪，案件將於明日於東區裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。據報，被捕人包括學生和港超足球員。