騙徒Deepfake變女性面孔誘受害人投資虛擬貨幣涉3400萬　31人落網

詐騙集團招攬年輕人加入，利用「深偽」(Deepfake)及AI技術進行詐騙，再安排他們透過網上交友平台結識海外人士，以女性身份結識受害人發展網戀，期間誘使對方投資虛擬貨幣，訛稱有可觀回報，要求受害人將款項存入虛假平台，集團收到虛擬貨幣後，會立刻轉走所有款項並失聯。警方在1月2及3日展開行動，拘捕31人，涉款約3,400萬元。
集團主腦 詐騙中心負責人明提堂
被捕人士中涉24名本地男子及7名本地女子，年齡介乎20至34歲，涉嫌「串謀詐騙」。其中5名被捕男女，包括集團主腦、詐騙中心負責人及3名骨幹成員，已被落案起訴合共5項「串謀詐騙」罪，案件將於明日於東區裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。據報，被捕人包括學生和港超足球員。
用Deepfake 換面扮女性結織受害人
警方指，調查顯示，涉案詐騙集團運作約一年，疑於去年10月起在牛頭角區兩座工業大廈內租用兩個單位設立及營運詐騙中心，利用不同渠道招攬年輕人加入犯罪團伙，並安排他們透過網上交友平台結識海外受害人，誘使對方投資虛擬貨幣。其中，詐騙集團透過人工智能(AI)深度偽造變面技術(Deepfake)製作虛擬相片及錄像，以女性身份結識受害人。涉案總損失超過3,400萬元。
檢1000萬元懷疑犯罪得益
行動中，人員在詐騙中心及骨幹成員的住所共檢獲11台電腦、116部手機及文件，同時亦檢獲超過680萬元現金、兩公斤金條、一輛名車及珠寶首飾，共值約1,000萬元的懷疑犯罪得益。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。