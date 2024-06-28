騙政府擔保貸款呃2.1億 開假公司營造虧損 警拘37人

警方再偵破涉「百分百擔保特惠貸款」詐騙案，拘捕37人。警方去年接獲兩間銀行報案，指有人涉用假文件，透過申請政府因應疫情推出的「百分百擔保特惠貸款」，涉及42份申請，涉款2.1億元。被捕人包括1名主腦、7名骨幹成員，行動中，檢獲一批銀行文件、銀行卡及電子設備，行動仍繼續。

被捕29男8女，年齡介乎21至72歲，大部分報稱無業，有人從事裝修、運輸行業，亦有人有黑幫背景。案件涉42間傀儡公司，當中23人任公司董事、14名任員工。警方調查相信，其中一名扮演公司董事的被捕人，是詐騙集團的主腦，另7名「董事」作集團骨幹成員，再招聘其傀儡董事及員工。