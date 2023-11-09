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2023-11-09 10:44:16

騙案｜一周150宗網上投資騙案涉款逾億 八旬婦誤信「貼士」轉賬300萬(附虛假投資App名單)

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一周150宗網上投資騙案涉款逾億 八旬婦誤信「貼士」轉賬300萬。(守網者fb)

一周150宗網上投資騙案涉款逾億 八旬婦誤信「貼士」轉賬300萬。(守網者fb)

港人炒股風氣不息，希望得到「投資達人」的貼士。警方在社交平台「CyberDefender 守網者」表示，過去一周接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元，其中一名八旬婦人損失300多萬元。

社交平台假扮名人 發出投資貼士引人入局

警方指騙徒看中股民心態，在社交平台假扮名人、財經分析師、藝人發出投資貼士貼文，並付費推廣，企圖引人入局。過去一周，警方接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元。

其中一名八旬婦人在社交平台看到假冒股評人的貼文，希望得到投資貼士，於是按下貼文連結，進入WhatsApp投資群組。婦人不敵被群內「組員」洗腦式灌輸能輕易賺錢的甜言，被群組「管理員」誘使下載名為「滬聯互融」的投資App，並先後轉賬300多萬元至騙徒的本地銀行戶口作投資本金。後來婦人欲提現時，平台「管理員」便以不同理由諸多留難阻止，婦人才驚覺受騙。

銀髮一族不宜作高風險投資

警方強調世上沒有免費午餐，股評人的「意見」僅供參考。銀髮一族更應分析風險和了解自己承擔風險的能力，不宜作高風險投資。

如有懷疑，在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入投資平台名稱、網址、電話、收款賬號，即時評估風險

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過去一周在報案出現的虛假投資App

1️⃣SC&FW
2️⃣HK Imperial City
3️⃣HOUNAX（同名平台被證監會列入為無牌公司及可疑網站名單）
4️⃣互戶互通
5️⃣宏信證券 （假冒境外同名機構）
6️⃣易方達機構證券
7️⃣國泰君安國際（假冒同名機構）
8️⃣港嘉南投 （假冒境外同名機構）
9️⃣港聯創投
🔟滬聯互融

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