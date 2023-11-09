騙案｜一周150宗網上投資騙案涉款逾億 八旬婦誤信「貼士」轉賬300萬(附虛假投資App名單)

港人炒股風氣不息，希望得到「投資達人」的貼士。警方在社交平台「CyberDefender 守網者」表示，過去一周接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元，其中一名八旬婦人損失300多萬元。

社交平台假扮名人 發出投資貼士引人入局

警方指騙徒看中股民心態，在社交平台假扮名人、財經分析師、藝人發出投資貼士貼文，並付費推廣，企圖引人入局。過去一周，警方接獲逾150宗網上投資騙案，合共損失高達1.1億元。