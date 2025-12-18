騙案｜七旬婦網戀「單身舊識」耗盡棺材本　再借子女親友失逾400萬元

追求晚年幸福與陪伴本是人之常情，卻可能成為騙徒伺機而動的目標。警方表示，近日一名70歲女事主在WhatsApp收到陌生人訊息，對方假冒舊識開展對話，表示希望與事主成為朋友。該名自稱從事貿易的男士，聲稱自己離婚、與事主年齡相仿，並以投資黃金獲利豐厚為由吸引注意，雙方成為網上戀人。及後，對方訛稱為事主開設投資帳戶，表示可代為操作賺錢，誘使事主提供資金。

事主信以為真，多次按指示透過櫃員機存款至指定戶口。隨後，騙徒再以繳交利得稅為由索取更多金錢，事主繼續存款，直至對方突然失聯，才驚覺受騙。短短3個月內，事主先後逾60次存款至數十個不同個人戶口，不僅損失30多萬港元積蓄，更因此向子女及親友借貸，最終損失超過400萬港元。