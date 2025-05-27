騙案｜二次詐騙現新手法 訛稱同屬受害者 網絡平台開帳戶助取騙款 套個人資料

過往曾有市民墮入「追回騙款二次詐騙」的陷阱，即騙徒聲稱可協助受害人追回騙款，實情乘機騙取對方的銀行資料等，再進行詐騙。香港網絡安全事故協調中心(HKCERT)表示，近日有騙徒冒充HKCERT，進行新式「二次詐騙」手法，騙徒會聲稱同是騙案受害者，聲稱已追蹤到被騙資金，並誘使對方在某網絡平台開設銀行帳戶，從而騙取受害人資料，更收取所謂的「保證金」。HKCERT提醒市民要保持警覺。
HKCERT表示，近日發現一種新型「追回騙款二次詐騙」手法。騙徒獲取了騙案受害人的名單，包括姓名、電話、被騙金額等。騙徒A首先透過WhatsApp聯絡受害者，聲稱自己同是騙案受害者，正集合其他受害者共同尋求協助。騙徒A可能會提供正確的受害人資料和被騙的金額，獲取受害人的信任。數日後，騙徒A聲稱已找到追蹤被騙資金的方法，並邀請受害者加入一個名為「詐騙資產追回計劃」的WhatsApp群組。群組內另一名騙徒B則冒充由金管局指派的HKCERT人員，聲稱可以協助追回被騙款項。
騙徒偽造高院「財產恢復申請書」
HKCERT續指，騙徒B要求受害者提供身份證明文件副本。其後騙徒B提供一張偽造的「財產恢復申請書」，並聲稱由「香港高等法院」(High Court of Hong Kong)發出，但證書上卻誤寫為「Hight Court of Hong Kong」。騙徒B聲稱已追蹤到被騙資金，並掌握了「前騙徒」的犯罪證據、身份及IP地址。騙徒B更聲稱「前騙徒」利用某網絡平台進行洗黑錢活動，並誘使受害者在同一平台開設銀行帳戶，以便取回被騙資金。
HKCERT表示，根據過往案例，開設帳戶的過程可能需要受害者提供更多個人資料，日後會被騙徒用作勒索或未來騙案之用。此外，騙徒亦可能要求受害者支付「保證金」、「申請費用」或「處理費用」，以取回所謂的「追回資金」。
HKCERT指，已即時將騙徒所用的帳號及手法向通訊軟件平台營運商通報；提醒市民切勿輕信任何聲稱能夠協助追回被騙款項的人士。如需協助追回損失，應親自前往警署向警方求助；並使用「守網者」識別可疑電郵或網址。