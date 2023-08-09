騙案｜今年首5月逾2300宗釣魚騙案 女會計師墮投資騙案痛失2700萬

近年釣魚騙案越趨普遍。根據警方數字顯示，本年首5月接獲逾15,000宗騙案，其中釣魚騙案有超過2,300宗，騙徒會利用詐騙短訊套取受害人的信用卡資料，涉及總額近5,000萬元。此外，其餘騙案還包括投資騙案及求職騙案，騙徒會利用社交媒體等渠道，以釣魚信息接觸受害人，再根據受害人的背景，設局騙取他們的財產，兩類騙案涉款接近10億元。一位女會計師誤墮投資騙案，最終被騙去2,700萬元。警方向市民呼籲，不要胡亂點擊來歷不明的短訊，亦不要隨便提供個人資料，有需要時應先致電相關機構求證真偽。

根據警方數字，今年1月至5月，警方合共接獲15,792宗騙案，較同期上升6成。主要涉網上騙案，共有11,700宗，佔整體騙案的74,6%，涉及15.8億。其中釣魚騙案佔2,369宗，佔整體騙案15%，涉及5,000萬港元。商業罪案調查科（偽鈔、支援及情報）高級警司曾雅詩表示，騙徒會假冒銀行及電訊公司等，向市民發送詐騙信息，並以各種借口，如訛稱市民的帳戶積分即將到期，或換領禮物為借口，套取受害人的信用卡或銀行卡資料。曾雅詩提醒市民，此類詐騙信息通常有「迫切性」，催促市民盡快付款，如市民未能辦別真偽，可致電相關機構求證。

女會計師與騙徒發展網戀 被騙投資失2,700萬

此外，涉及釣魚信息的騙案還包括投資騙案及求職騙案。警方數字顯示，今年首5月接獲的投資騙案及求職騙案分別有1,243宗及1,820宗，涉款分別為6.2億及3.7億。商業罪案調科反詐騙協調中心總督察黃知雯表示，騙從會先利用釣魚信息接獲受害人，並根據其教育程度、經濟收入等，設局誘騙受害人。她指，涉款最高的一宗騙案達2,700萬，一名54歲的女會計師去年透過社交媒體認識騙徒，隨後在即時通訊軟件繼續聊天，並發展網戀。其後騙徒誘騙女事主安裝偽冒投資平台，女事主信以為真，前後數十次匯款予騙徒，直至今年1月，她欲向騙徒取回金錢，才驚覺受騙。