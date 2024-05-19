騙案｜假扮淘寶職員 訛稱已開通VIP欲騙錢 終被機警市民識破

電騙手法層出不窮，近日又再湧現與寶淘相關的騙案。有網民分享，日前有聲稱淘寶職員致電他，聲稱他成功申請88VIP，銀聯中心準備會扣款888元。該名機警的網民並未有墮進騙徒所設的陷阱，而是與淘寶客服確認事件真實與否，淘寶回覆稱並無此外，繼而揭發騙徒的行騙手段。

雖能說出中文名但不準確

該事主在社交媒體分享，日前有聲稱是淘寶的職員致電他，指他成功申請88VIP，銀聯中心準備會扣款888元。事主未有即刻「上釣」，而是立即上網搜尋相關資料，發現是電騙手法之一。隨後，他再跟淘寶客服聯繫，淘寶客服告知他並無此外，寶淘亦不會主動聯絡，並提醒他 再收到相關電話可以忽略。

事主亦分享了與騙徒「交戰」半小時的過程，並提醒市民保持警剔。他指，騙徒會先以「職員」身份打來通知成功申請會員，而銀聯中心通知將會扣款。此外，事主又指，雖然騙徒有自己的中文名，但因是拼音翻譯而成，故不完全準確。當騙徒著事主不要取消「會籍」，又執意向他介紹會員著數時，事主堅拒，而電話隨即被轉駁至所謂的「主管」，而「主管」態度惡劣，一直逼事主承認是他不小心申請了「會員」。

事主最後提出數個疑問，例如「請會員會用whatsapp確認」、「唔小心click到廣告就已經授權付款咁兒戲」等，提醒市民不要中伏。