騙案｜假鄰居以漏水或噪音等理由行騙　私隱專員公署提5大防騙貼士

私隱專員公署留意到近日出現新式的詐騙手法，有住戶收到聲稱是鄰居的短訊，經屋苑物業管理處查證後確認為詐騙。自今年3月起，公署共接獲4宗相關查詢及兩宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑。
有意發展情緣等手法取得信任
據公署了解，騙徒先透過短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡。其後會假扮有意發展情緣等手法取得信任，從而騙取金錢或個人資料；或誘使事主點擊不明連結，令事主誤入偽冒網站，藉此套取其個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲市民慎防新式詐騙手法，若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。
公署又建議以下防騙貼士，以保障個人資料私隱，包括：
- 提高警覺：提供個人資料前應先了解對方目的。切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃瞄可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；
- 核實發送短訊人士的身分：即使對方可以道出自己的個人資料，如有懷疑亦應先以其他聯絡方式查證對方真偽；
- 留意帳戶及簽帳紀錄：不時查看網上銀行個人帳戶，留意是否有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳；
- 保護密碼：不時更換網上銀行的密碼，並啟用雙重認證功能，切勿向任何人透露帳戶密碼；
- 防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。
市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可向相關機構查證，或向私隱專員公署作出查詢或投訴，如發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」搜尋。