騙案｜假鄰居以漏水或噪音等理由行騙　私隱專員公署提5大防騙貼士

私隱專員公署留意到近日出現新式的詐騙手法，有住戶收到聲稱是鄰居的短訊，經屋苑物業管理處查證後確認為詐騙。自今年3月起，公署共接獲4宗相關查詢及兩宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑。

有意發展情緣等手法取得信任

據公署了解，騙徒先透過短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡。其後會假扮有意發展情緣等手法取得信任，從而騙取金錢或個人資料；或誘使事主點擊不明連結，令事主誤入偽冒網站，藉此套取其個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲呼籲市民慎防新式詐騙手法，若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。