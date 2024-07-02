騙案｜假「萬寧」釣魚短訊 訛稱積分失效套信用卡資料 一周呃27萬

近日有騙徒假冒「萬寧」廣發釣魚短訊，以套取市民信用卡資料。警方表示，在過去一星期，共接獲15宗相關詐騙舉報，損失高達27萬港元。
警方於「守網者」facebook表示，騙徒假冒「萬寧」發出釣魚短訊，訛稱有「3022積分」會在今日內到期，誘騙市民到虛假網站以極低廉價格換購電子產品，套取其信用卡資料。
警方提醒市民不要隨意按入不明來歷短訊連結、輸入個人或信用卡資料及密碼前先評估網頁真偽、習慣自行搜尋官方渠道查證是否真有相關優惠，以及利用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址、連結，評估詐騙風險。
警方指由去年12月28日開始，通訊事務管理局辦公室已推出 「短訊發送人登記制」，「已獲認證的發送人」會開始以「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，以協助市民識別短訊發送人的身分。
萬寧上月發聲明，得悉最近出現冒充萬寧的詐騙網站，利用SMS謊稱帳戶有一筆未經授權的交易或積分到期，要求顧客登錄網站取消交易或換取禮物，懷疑從中盜取帳戶資料。萬寧重申不會向顧客發送任何要求提供敏感個人資料或任何財務資訊的訊息，包括SMS、電子郵件或超連結。若顧客不曾在萬寧網站上要求更改密碼，請不要點擊任何可疑的連結。