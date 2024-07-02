騙案｜假「萬寧」釣魚短訊 訛稱積分失效套信用卡資料 一周呃27萬

近日有騙徒假冒「萬寧」廣發釣魚短訊，以套取市民信用卡資料。警方表示，在過去一星期，共接獲15宗相關詐騙舉報，損失高達27萬港元。

警方於「守網者」facebook表示，騙徒假冒「萬寧」發出釣魚短訊，訛稱有「3022積分」會在今日內到期，誘騙市民到虛假網站以極低廉價格換購電子產品，套取其信用卡資料。 警方提醒市民不要隨意按入不明來歷短訊連結、輸入個人或信用卡資料及密碼前先評估網頁真偽、習慣自行搜尋官方渠道查證是否真有相關優惠，以及利用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑網址、連結，評估詐騙風險。