騙案｜內地學生「小紅書」租屋被騙19萬　警籲勿「先轉錢後看房」

開學將至，不少留學生都心急尋找合適房源，但稍有不慎就會墮入陷阱。警方昨日(7日)分享案例，一名内地學生在小紅書看到「香港持牌中介公司」的帳號，稱有大量優質房源，其中一套月租約2萬港幣、約350呎的新裝修單位看起來很吸引。中介聲稱「預繳一年租金可打八折」，又強調「租屋旺季、好房難求」，促使事主匆忙轉帳將約19萬元。
抵港後，事主發現單位地址不存在。對方先推稱「網站出錯」，再推廣「更優質房源」並要求補差額。因不想前功盡棄，事主再次轉賬，結果中介失聯，最終損失慘重。
騙徒三大心理技巧
警方表示，騙徒常用三大心理技巧，包括「稀缺性效應」，營造「好房稀少」「優惠限時」等緊迫感，讓人衝動決定、來不及查證；「權威效應」，假冒「持牌中介」「多年口碑」，配合精修照片和偽造文件，讓人盲目信任；「沉沒成本謬誤」，被騙後不願承認損失，繼續加碼投入，結果越陷越深。
租屋防騙貼士
警方提醒，切勿「先轉錢後看房」，特別是全線上溝通、未見真人的情況，要核實中介牌照及地址，可透過官方管道或向在港同學、學校宿舍組查詢。對「限時優惠」「馬上轉帳」「預繳一年減價」等說法提高警惕。一旦懷疑被騙，立即停損並報警求助，若懷疑遇到租屋詐騙，請盡快致電防騙易熱線18222。