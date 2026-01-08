騙案｜內地學生「小紅書」租屋被騙19萬　警籲勿「先轉錢後看房」

內地學生「小紅書」租屋被騙19萬，警籲勿「先轉錢後看房」。(香港警察小紅書)

開學將至，不少留學生都心急尋找合適房源，但稍有不慎就會墮入陷阱。警方昨日(7日)分享案例，一名内地學生在小紅書看到「香港持牌中介公司」的帳號，稱有大量優質房源，其中一套月租約2萬港幣、約350呎的新裝修單位看起來很吸引。中介聲稱「預繳一年租金可打八折」，又強調「租屋旺季、好房難求」，促使事主匆忙轉帳將約19萬元。

抵港後，事主發現單位地址不存在。對方先推稱「網站出錯」，再推廣「更優質房源」並要求補差額。因不想前功盡棄，事主再次轉賬，結果中介失聯，最終損失慘重。