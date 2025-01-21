騙案｜劉智鵬：嶺大亦有內地生中招　不看學校電郵防騙資訊「自己沒思考過」

多間大學要求內地學生填寫防騙問卷。立法會議員、嶺南大學協理副校長劉智鵬在港台節目《千禧年代》說，對於部分涉及內地生的騙案金額龐大，感到震驚和不幸，認為要嚴肅正視，不應在校園蔓延詐騙風氣。
升學資訊選科等都由中介代勞
劉智鵬分析，內地生大多數透過中介申請來港，升學資訊、選科等都由中介代勞，當他們接觸到一些詐騙資訊，沒有中介處理，故自己沒有思考過。而同學尤其是內地生，不是人人都看學校電郵，形容是很壞的習慣和風氣，需要改變，否則有防騙資訊都不理會。
有騙案冒充大學名義 收集同學資料
他透露嶺南大學有內地生受騙，惟未有涉及巨大金額的個案，有個案涉及在本地社交平台冒充大學名義，收集同學、校友個人資料或聯絡方式，校方已經發出嚴正通知，提醒同學和校友提高警覺。
劉智鵬說校方有要求新來港內地生填寫防詐騙問卷，彌補不看電郵或沒有中介協助處理問題的不足，一張問卷不會令他們有很好的防騙意識，但起碼提醒同學要小心。未來教職員和學生要嘗試接觸更多新來港內地生，或與相關團體協調一起做工作。
對於警方與內地部門研究學生來港前填寫問卷，才獲發證件。劉智鵬說方法可行，但要避免程序化、形式化，因為有可能是由中介協助同學填寫問卷。
尚海龍籲家長也要警惕：窮家富路思想致巨款傍身
立法會議員、高才通才人服務協會創會會長尚海龍在《千禧年代》說有必要透過不同方向，努力防止騙案。尚海龍表示，騙案發生，家長都有角色，質疑一下子向子女給予太多錢是否好事。學生來港後有很多用錢的場景，例如交學費、租屋、生活、購買學習用品和配置傢具等，家長寧願「窮家富路」，讓子女有更多錢旁身，但應該給予合理和適量資金，不是越多錢越好。
尚海龍說所有學生辦理簽證和入學時都要填寫監護人資料，校方應該透過有關資料接觸家長發出溫馨防騙提示，家長亦至少接觸校方或警方一次，以了解有關資訊。有關宣傳可透過公衆人物參與，包括明星、體育名人等，認為更為有效。他又認為不太看好透過中介宣傳，關注中介做生意賺錢，有關工作不會起到效果，認為一定要接觸真實的學生和家長。
原文刊登於 香港電台