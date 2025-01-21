騙案｜劉智鵬：嶺大亦有內地生中招　不看學校電郵防騙資訊「自己沒思考過」

劉智鵬分析，內地生大多數透過中介申請來港，升學資訊、選科等都由中介代勞，當他們接觸到一些詐騙資訊，沒有中介處理，故自己沒有思考過。而同學尤其是內地生，不是人人都看學校電郵，形容是很壞的習慣和風氣，需要改變，否則有防騙資訊都不理會。

有騙案冒充大學名義 收集同學資料

他透露嶺南大學有內地生受騙，惟未有涉及巨大金額的個案，有個案涉及在本地社交平台冒充大學名義，收集同學、校友個人資料或聯絡方式，校方已經發出嚴正通知，提醒同學和校友提高警覺。

劉智鵬說校方有要求新來港內地生填寫防詐騙問卷，彌補不看電郵或沒有中介協助處理問題的不足，一張問卷不會令他們有很好的防騙意識，但起碼提醒同學要小心。未來教職員和學生要嘗試接觸更多新來港內地生，或與相關團體協調一起做工作。