騙案｜反詐騙拘245人涉款5.4億 七旬女商人被「內地執法人員」呃2.6億

警方新界北總區於6月6日至18日打擊詐騙及洗黑錢活動，以涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取得財產拘捕245人(164男81女)，介乎14至74歲，主要是收取騙款的傀儡戶口持有人。行動中涉及179宗騙案，包括54宗電話騙案、39宗投資騙案及34宗網上求職騙案，損失金額高達5.4億。最大額一宗為假冒內地官員騙案，騙徒稱要審查事主資金來源，70歲女商人近2年間先後轉帳2.6億至指定戶口。

最大損失金額受害人為一名70歲從事海外品牌代理生意的女商人，已婚及有子女的她在2022年2月接獲騙徒電話，訛稱自己是內地執法機構人員，聲稱受害人涉及洗黑錢活動，需接受調查，否則遭拘控。