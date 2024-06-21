騙案｜反詐騙拘245人涉款5.4億 七旬女商人被「內地執法人員」呃2.6億

警方新界北總區於6月6日至18日打擊詐騙及洗黑錢活動，以涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取得財產拘捕245人(164男81女)，介乎14至74歲，主要是收取騙款的傀儡戶口持有人。行動中涉及179宗騙案，包括54宗電話騙案、39宗投資騙案及34宗網上求職騙案，損失金額高達5.4億。最大額一宗為假冒內地官員騙案，騙徒稱要審查事主資金來源，70歲女商人近2年間先後轉帳2.6億至指定戶口。
最大損失金額受害人為一名70歲從事海外品牌代理生意的女商人，已婚及有子女的她在2022年2月接獲騙徒電話，訛稱自己是內地執法機構人員，聲稱受害人涉及洗黑錢活動，需接受調查，否則遭拘控。
事主信以為真，騙徒指示事主開設6個本地銀行帳戶，並下載假冒手機程式及輸入該6個帳戶的銀行號碼及密碼，騙徒聲稱此舉可協助執法機關「審查資金來源」，資金在完成審查後如顯示清白會歸還。事主在近2年間，先後66次將2.6億存入該6個戶口，其中有近半數金錢是向朋友等借來。
扮演不同官員增可信性
今年1月，騙徒稱已完成審查，相約事主在香港一銀行外歸還資金，惟騙徒未有出現且失聯，事主方覺受騙報案。警方經調查後相信，騙徒除打電話外，亦會以真人視像形式扮演不同官員，增加可信性。為不引起銀行注意，騙徒分別380多次將騙款轉走，每次金額約10至20萬，再到44個本地不同的傀儡戶口。
警方呼籲市民切勿租借和售賣個人戶口給他人， 亦提醒年輕人暑假將至，不要為了尋找「快錢」而借出銀行戶口。