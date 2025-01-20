騙案｜吳傑莊指內地生被騙金額驚人　周文港倡大學設防騙舉報熱線

香港大學一名內地女學生早前誤墮電騙案，損失約920萬港元。有港大校園傳媒表示，近月該校有超過60名學生成為詐騙案受害者，累計損失超過6,000萬元，校方要求學生限期內填寫防騙問卷，否則有機會被禁止進出圖書館及智華館。據悉，本港與內地正研究方案，以加強來港學生的防騙意識。
問卷內容較為初階
民間反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊今早(20日)在港台節目表示，內地學生被騙金額驚人，認為大學做法積極，但問卷內容較為初階，內地有防騙問題庫會列舉案情做選擇，問題會更「入肉」。他又認為騙案往往涉及金融系統、電訊營運商及社交媒體，建議參考先進國家做法，與苦主共同分擔責任。
整體騙案有上升趨勢
立法會教育事務委員會主席周文港亦指詐騙金額誇張，整體騙案有上升趨勢，現時本港有半數罪案屬詐騙，呼籲大學生不要接聽陌生來電，開啟陌生電郵及建議安裝「防騙視伏器」。他又建議大學學生事務處設立舉報熱線，如發現有人懷疑受騙可舉報，即時聯絡附近警區。
周文港又在另一電台節目指，港大防騙問卷的31題中圍繞不同種類騙案，教導學生如何應對，措施出發點是善意，如學生不填寫就可能不知道騙案「真相」，而騙款有可能是學生父母的「棺材本」，認為要採取一切指施保護學生。