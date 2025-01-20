騙案｜吳傑莊指內地生被騙金額驚人　周文港倡大學設防騙舉報熱線

吳傑莊指內地生被詐騙金額驚人，而大學做法積極，但大學問卷內容較為初階。(資料圖片)

香港大學一名內地女學生早前誤墮電騙案，損失約920萬港元。有港大校園傳媒表示，近月該校有超過60名學生成為詐騙案受害者，累計損失超過6,000萬元，校方要求學生限期內填寫防騙問卷，否則有機會被禁止進出圖書館及智華館。據悉，本港與內地正研究方案，以加強來港學生的防騙意識。

問卷內容較為初階

民間反詐騙大聯盟發起人、立法會議員吳傑莊今早(20日)在港台節目表示，內地學生被騙金額驚人，認為大學做法積極，但問卷內容較為初階，內地有防騙問題庫會列舉案情做選擇，問題會更「入肉」。他又認為騙案往往涉及金融系統、電訊營運商及社交媒體，建議參考先進國家做法，與苦主共同分擔責任。