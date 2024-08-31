騙案｜女文員IG誤信假占卜師 「性交轉運」兼失40萬 警拘兩男女

再現「性交轉運」騙案！一名遇到感情問題的32歲女文員周四報案，指在社交平台Instagram帳戶認識一名自稱為塔羅牌占卜師的男子，對方訛稱可透過性行為替受害人改變命運，星期三凌晨誘騙對方到牛頭角一個單位發生性行為，男子同日下午又誘騙受害人開設高回報投資戶口，騙去30萬元現金及購買10萬元現金購物券，其後要求加大投資額及再次性交，受害人懷疑受騙，於是報警。

警方昨日凌晨拘捕涉案的38歲本地男子，涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」及「串謀詐騙」，並搜查3個觀塘區商廈單位，在其中一個單位拘捕一名25歲本地女子，相信是社交平台帳號負責人，涉嫌「以虛假藉口促致他人作非法的性行為」及「串謀詐騙」。單位內檢獲約2萬元現金、占卜儀式用品、銀行卡、點鈔機、大量避孕套等。

「隔空施法」收費幾百至幾千不等

警方相信該犯罪集團運作約一個月，於網上平台以提供收費塔羅牌占卜服務作招徠，聲稱可「隔空施法」幫助受害人，每次以轉數快收費幾百元至幾千元不等。期間受害人會被要求提供個人資料、身份證及工作證明等作占卜用途。假占卜師其後會與受害人見面及誘使受害人發生性行為，再以高回報等藉口誘騙受害人向犯罪集團投資及以信用卡購買現金購物券。

被捕人現正被扣留調查，行動仍在進行中，據了解，相關假占卜團夥累計有約30名顧客，但暫時未發現其他「性交轉運」受害人。

