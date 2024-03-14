騙案｜扮兒子呃9旬婦8萬元「保釋金」 18歲男加刑10個月囚3年半

警方去年7月7日接獲一名94歲本地女子報案，指接獲一名自稱為其兒子的男子來電，聲稱自己因涉及一宗傷人案件並被警方拘捕，要求報案人準備8萬現金作保釋金，稍後會安排朋友代為收取。報案人遂按指示於同日把該筆款項在其位於馬鞍山的住所交予該名男子的男性朋友。惟報案人其後成功聯絡真正的兒子，懷疑受騙。

該名男子其後再次致電報案人並要求其再準備約10萬現金，報案人遂立即報案。警員接報到場後在報案人的住所附近以涉嫌詐騙拘捕一名準備收取現金的18歲姓鄺本地男子。