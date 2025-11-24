騙案｜有騙徒冒認煤氣公司盜取信用卡資料　警籲提防無「#」開頭短訊

近日，有市民收到「假冒煤氣公司」的釣魚短訊，訛稱「本期燃氣費用逾期未交，於指定日期前繳費，避免出現逾期費用」。有受害人信以為真，誤信自己欠交上期煤氣費用，於是點擊釣魚短訊內的超連結，被轉至假冒煤氣公司的頁面，並按指示輸入「電話號碼」、「信用卡號碼」、「安全碼（CVV/CVC）」及「一次性密碼（OTP）」等個人資料。直至銀行職員聯絡受害人，驚覺其信用卡曾有多次可疑交易，始知受騙。
接逾40宗釣魚騙案 騙款逾600萬
煤氣公司已經登記「短訊發送人登記制」，只會均以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作為發送人名稱向用戶發出短訊，並可在通訊局登記冊名單上查核。無「#」開頭的煤氣公司短訊，一定是假。過去一周，警方共接獲逾40宗釣魚騙案，騙款逾600萬元。
應定期清除舊記錄
非以「#」開頭的短訊發送人名稱，則代表可能來自未經通訊局登記認證的機構，或可能是騙徒冒名發出的釣魚短訊。警方提醒，市民應定期將「短訊收件箱」內存舊記錄清除。在任何情況下，不要向身分未經核實的短訊發送人披露任何個人或敏感資料，或開啓短訊內的超連結，應透過官方渠道查證。如有懷疑，即上守網者網站使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」評估詐騙風險 。