騙案｜有騙徒冒認煤氣公司盜取信用卡資料　警籲提防無「#」開頭短訊

近日，有市民收到「假冒煤氣公司」的釣魚短訊，訛稱「本期燃氣費用逾期未交，於指定日期前繳費，避免出現逾期費用」。有受害人信以為真，誤信自己欠交上期煤氣費用，於是點擊釣魚短訊內的超連結，被轉至假冒煤氣公司的頁面，並按指示輸入「電話號碼」、「信用卡號碼」、「安全碼（CVV/CVC）」及「一次性密碼（OTP）」等個人資料。直至銀行職員聯絡受害人，驚覺其信用卡曾有多次可疑交易，始知受騙。

接逾 40 宗釣魚騙案 騙款逾 600 萬

煤氣公司已經登記「短訊發送人登記制」，只會均以「#Towngas」、「#TowngasFun」、「#TowngasTGC」或「#TGCTowngas」作為發送人名稱向用戶發出短訊，並可在通訊局登記冊名單上查核。無「#」開頭的煤氣公司短訊，一定是假。過去一周，警方共接獲逾40宗釣魚騙案，騙款逾600萬元。