騙案｜本地女扮內地女特務　警破7騙案拘5人最細僅14歲

警方於昨日(15日)以「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女，年齡介乎14至32歲，涉及7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」的騙案，損失總金額為港幣48萬。
5宗電騙案損失共48萬元
根據情報分析及深入調查，人員成功鎖定一個「猜猜我是誰」電騙集團，昨日(15日)在集團成員收取騙款後將他們截停，並搜獲5萬元現金。警方隨後聯絡到居於黃大仙的90歲受害人，同時以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名28歲姓薛本地男子，他報稱無業，是集團骨幹成員，亦以相同罪名拘捕2名14歲男童。連同早前被捕的一名32歳男子，警方共拘捕4人，包括集團骨幹成員及收取騙款成員，他們現正被扣留調查。根據調查所得，4人共牽涉另外5宗電騙案，騙徒均冒充受害人的家人，訛稱要保釋金或醫藥費。受害人介乎72至97歲，損失金額共48萬元，其中最大一宗涉款12萬。
另外，一名45歲本地女子於周二(13日)收到自稱內地執法人員的來電，對方指控女子涉及內地一宗經濟犯罪活動，要求女子跟據指示配合調查及保密，否則可能觸犯更多罪行。騙徒隨後兩日亦不時來電表示證據確鑿，要求受害人繼續配合。受害人擔心自己涉案，又急於證明自己清白，因此一直遵循騙徒指示。
簽保密令並要求打指模
騙徒昨日(15日)再次致電受害人，指示她下午到油麻地會見一名特務調查人員，以簽署一張保密令。由於受害人開始有所懷疑，於是撥打反詐騙協調中心電話並報警求助。同日晚上約8時半，受害人按警方指示前往油麻地等候，一名本地女子出現並展示一張假冒內地執法機構工作證，自稱是檢察官，要求受害人簽署一份案件保密令，並帶備印台打指模。
受害人照做之後，該名女子隨即離開，附近一直埋伏的警員馬上上前將她截停，並在她的手袋內起回該份保密令，一個紅色墨水印台，及一張假工作證。警方隨即以「企圖以欺騙手段取得財產」罪，將她拘捕。該名被捕女子姓邱，28歲，報稱無業，現正被警方扣留調查，稍後會被暫控有關罪名，明日(17日)將於西九龍裁判法院提堂。