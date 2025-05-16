騙案｜本地女扮內地女特務　警破7騙案拘5人最細僅14歲

警方於昨日(15日)以「以欺騙手段取得財產」及「企圖以欺騙手段取得財產」罪拘捕3男1女，年齡介乎14至32歲，涉及7宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」的騙案，損失總金額為港幣48萬。

5 宗電騙案 損失共 48 萬元

根據情報分析及深入調查，人員成功鎖定一個「猜猜我是誰」電騙集團，昨日(15日)在集團成員收取騙款後將他們截停，並搜獲5萬元現金。警方隨後聯絡到居於黃大仙的90歲受害人，同時以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名28歲姓薛本地男子，他報稱無業，是集團骨幹成員，亦以相同罪名拘捕2名14歲男童。連同早前被捕的一名32歳男子，警方共拘捕4人，包括集團骨幹成員及收取騙款成員，他們現正被扣留調查。根據調查所得，4人共牽涉另外5宗電騙案，騙徒均冒充受害人的家人，訛稱要保釋金或醫藥費。受害人介乎72至97歲，損失金額共48萬元，其中最大一宗涉款12萬。