騙案｜水務署被冒認發出繳交欠款短訊　小紅書網民指有人被騙1.5萬元

水務署近日發現被騙徒冒認，發出繳交欠款短訊。有「小紅書」網民發文，指有朋友被騙1.5萬元。

網民指朋友收到有關短訊，指逾期繳費28.26元。大家看到只涉及幾十元，沒有想過是詐騙，於是點擊了短訊內的超連結選擇繳費。網址設計寫上水務署，在繳費頁面需輸入信用卡號碼。當輸入後，便收到驗證碼，當中沒有列明繳付金額。在付款後，收到信用卡公司短訊，才發現被扣去1.5萬元。網民指朋友致電發卡銀行，對方指由於用戶輸入了驗證碼，很難追討損失。不少網民留言指同樣接獲冒認水務署的短訊，曾點擊超連結，幸好沒有付款。