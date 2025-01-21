騙案｜消息：再有港大內地女生遇電騙痛失180萬 「入境處職員」指涉南寧案件

今日（21日）早上警方接獲一名22歲內地女子報案，指於去年8月接到騙徒的電話，對方聲稱是入境事務處職員，聲稱事主涉及一宗發生在南寧的案件，需要檢查資產。其後騙徒指示事主在指定銀行開設銀行帳戶，否則會將她逮捕，事主不虞有詐，遂遵從指示。隨後騙徒要求事主轉帳保證金以證清白，事主信以為真，並於去年12月30日至2025年1月17日，合共6次將約180萬港元轉帳到騙徒指定的本地轉數快帳戶。騙徒隨後失聯，事主始發覺受騙報警。

早前一名內地來港的18歲港大女生懷疑遇「中國移動職員」及假內地官員電話騙案指控事主洗黑錢，被騙去約920萬港元．警方正通緝5名人士。香港大學早前向學生發電郵，指近月有超過60名港大學生墮詐騙案，損失超過6,000萬元，受害人主要為內地生。

行政長官李家超今日出席行政會議前表示，對於近期有大學生被詐騙的嚴重案件，警方已經與大學加強合作，共同製造很多宣傳短片，亦包括問卷，希望大學生更加留意和醒覺，了解這些騙案的手法。另外亦有講座、研討會、宣傳單張、發放電郵、社交媒體、群組等不同渠道，希望共同努力，不斷做好宣傳和教育工作。

李家超指電騙的手法層出不窮，不論如何打擊，基於一些騙案成本低和跨境性，一直是全球都面對的問題，因此要做好自身保護。他說即使有些人聽過，甚至參與過防騙的宣傳，當發生在自己身上，都抱有「我不會是受害人」的想法，他認為這些想法需要排除，因有很多具有專業知識，在社會有一定經驗和經歷的人都可能受騙。

他說，騙徒手法層出不窮，陰險奸詐，市民要保持警覺，當涉及金錢時，最好和身邊的家人商談，遇有懷疑可透過政府或警方的熱線進行諮詢求助。

