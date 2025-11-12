騙案｜涉以「猜猜我是誰」呃長者167萬港元　警拘兩男檢25萬騙款

本年7月至本月期間，深水埗警區接獲的「猜猜我是誰」電話騙案有上升趨勢，共接獲39宗報案，當中28宗涉及與受害人面對面交收騙款，其中17宗交收地點在深水埗又一村附近範圍發生。
報案人稱騙徒假扮親屬來電，訛稱他們因為涉及不同案件被扣留，急需數萬元至數十萬元不等的保釋金，或假冒親人急需要求金錢協助等。受害人因為擔心家人的安全便沒有求證，與騙徒相約在街上交收款項。受害人事後聯絡家人始知受騙，繼而報警求助。經深入情報分析，人員發現詐騙集團會選取區內近又一村的數個指定地點面交。涉案集團會指派傀儡向受害人收錢，並派骨幹成員到場監察，以免傀儡私吞贓款，待傀儡得手後再在附近接管款項。
深水埗警區刑事部前日(10日)展開拘捕行動，於旺角區以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕一名持雙程證內地男子及一名持身份證的本地男子，兩人分别為18及34歲，報稱無業。行動中，警方成功在該內地男子身上，起回25萬騙款。他們現正拘留調查，稍後將被控串謀詐騙罪，案件將會明日(13日)在西九龍裁判法院提堂。
最高損失金額為59萬元
經初步調查，兩名被捕人士均為詐騙集團骨幹成員，總共涉及12宗於西九龍區內發生的電話騙案，他們角色分別為監察傀儡與受害人交收騙款，及從傀儡手中接管所有受害者的騙款。受害人年齡介乎65至84歲，全部為退休人士，12宗騙案總損失約 167萬港元，其中最高損失金額為59萬元。
酬勞數百至1,000元
警方調查亦發現，犯罪集團為了加大警方追查難度，在Telegram、快手及抖音等媒體，以數百至1,000元的酬勞大量招募多名收錢傀儡，以接收數萬至數十萬的騙款。調查亦發現，犯罪集團為了逃避警方追查，會避免在有閉路電視的位置與受害人交收騙款，並指派多個不同傀儡擾亂警方視線，又特意僱用持雙程證的內地人士為骨幹成員，利用他們在香港短暫逗留的特點，增加警方追查案件難度。