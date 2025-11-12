騙案｜涉以「猜猜我是誰」呃長者167萬港元　警拘兩男檢25萬騙款

本年7月至本月期間，深水埗警區接獲的「猜猜我是誰」電話騙案有上升趨勢，共接獲39宗報案，當中28宗涉及與受害人面對面交收騙款，其中17宗交收地點在深水埗又一村附近範圍發生。

報案人稱騙徒假扮親屬來電，訛稱他們因為涉及不同案件被扣留，急需數萬元至數十萬元不等的保釋金，或假冒親人急需要求金錢協助等。受害人因為擔心家人的安全便沒有求證，與騙徒相約在街上交收款項。受害人事後聯絡家人始知受騙，繼而報警求助。經深入情報分析，人員發現詐騙集團會選取區內近又一村的數個指定地點面交。涉案集團會指派傀儡向受害人收錢，並派骨幹成員到場監察，以免傀儡私吞贓款，待傀儡得手後再在附近接管款項。