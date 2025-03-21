騙案｜涉全港11宗電話騙案騙款190萬　警拘2男包括15歲男童

警方展開深入調查後，鎖定一個「猜猜我是誰」詐騙團伙，並於前日(19日)拘捕一名27歲本地男子及一名15歲本地男童，兩人涉及至少11宗同類騙案，騙款高達190萬元。
「猜猜我是誰」呃退休長者
警方表示，上月至本月中屯門區內近期發生3宗「猜猜我是誰」騙案，受害人皆已退休，年齡介乎61至89歲。騙徒先扮成受害人兒子，訛稱自己因為刑事案件被警方扣留，並急需受害人預備保釋金。同時有另一名騙徒聯絡，聲稱是兒子的朋友，並相約會面。當受害人繳交金錢，聯絡真正親後才知自己受騙而報案。
為1000元報酬犯案
經過警方深入調查，翻查大量閉路電視，成功鎖定案中兩名騙徒身份。人員於前日(19日)採取行動，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕兩名骨幹成員，兩人分別報稱司機及無業，現正被扣留調查。兩人互不認識，均受到詐騙集團操控，其中一人負責按指示收取現金，之後將騙款轉交另一人，再將騙款交予另一名不知名人士，過程中兩人約有1,000元作報酬。警方現正繼續調查案件。
固網電話收陌生來電須留神
雖然市民都以手提電話作為主要溝通工具，但亦有很多長者仍使用固網電話，因此警方有理由相信詐騙集團正針對家居固網電話用戶進行詐騙，提醒長者如家中裝有固網電話收到陌生來電要加倍留神。