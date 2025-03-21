騙案｜涉全港11宗電話騙案騙款190萬　警拘2男包括15歲男童

警方展開深入調查後，鎖定一個「猜猜我是誰」詐騙團伙，並於前日(19日)拘捕一名27歲本地男子及一名15歲本地男童，兩人涉及至少11宗同類騙案，騙款高達190萬元。

「猜猜我是誰」呃退休長者

警方表示，上月至本月中屯門區內近期發生3宗「猜猜我是誰」騙案，受害人皆已退休，年齡介乎61至89歲。騙徒先扮成受害人兒子，訛稱自己因為刑事案件被警方扣留，並急需受害人預備保釋金。同時有另一名騙徒聯絡，聲稱是兒子的朋友，並相約會面。當受害人繳交金錢，聯絡真正親後才知自己受騙而報案。