騙案｜祈福黨公屋診所外「做媒」行騙　警拘4女涉騙長者100萬元

警方昨日(17日)拘捕4名女子涉及6宗祈福黨騙案，其中3人是非法入境者，年齡介乎44至68歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」。 另外，拘捕一名本地62歲女子，涉嫌「協助及教唆非法入境者」，為該3名騙徒提供處所，4人現正被扣留調查。

至少涉 6 案 其中最大涉款 28 萬元

警方調查後，發現被捕人至少涉及6宗街頭騙案，款項由5萬至28萬元，合共100萬元。該6宗案件發生於8月至本月之間，分別在新界北、新界南及東九龍區的公共屋邨，受害人都是67至81歲的退休女性。部份受害人前往屋邨醫務所求醫時，騙徒在外指出受害人身體不適；亦有部份與騙徒搭訕期間，不自覺講出家庭狀況，令騙徒有機會危言聳聽，受害人因一時情急下受騙。