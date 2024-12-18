騙案｜祈福黨公屋診所外「做媒」行騙　警拘4女涉騙長者100萬元

警方昨日(17日)拘捕4名女子涉及6宗祈福黨騙案，其中3人是非法入境者，年齡介乎44至68歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」。 另外，拘捕一名本地62歲女子，涉嫌「協助及教唆非法入境者」，為該3名騙徒提供處所，4人現正被扣留調查。
至少涉6案 其中最大涉款28萬元
警方調查後，發現被捕人至少涉及6宗街頭騙案，款項由5萬至28萬元，合共100萬元。該6宗案件發生於8月至本月之間，分別在新界北、新界南及東九龍區的公共屋邨，受害人都是67至81歲的退休女性。部份受害人前往屋邨醫務所求醫時，騙徒在外指出受害人身體不適；亦有部份與騙徒搭訕期間，不自覺講出家庭狀況，令騙徒有機會危言聳聽，受害人因一時情急下受騙。
放入財物作福 回家打開已被調包
第一名騙徒先與獨行長者搭訕，詢問是否認識神醫，然後第二名騙徒出現表示認識，再一同帶該長者前往找「神醫」，其後訛稱受害人或其家人遭邪靈附體，要求交出金器或現金祈福作法，並指事態嚴重，催促受害人立刻聽從指示才會成功。
受害人往往飽受精神壓力，再誤信騙徒慫恿，於是由家中或銀行提取貴重財物及現金，放入騙徒袋內交予神醫作福，並聽從指示隔一段時間才開封，回家打開後已被調包成報紙、水樽等。
20宗街頭騙案 13宗為「祈福黨」
警方表示，截至上月，全港今年共有20宗街頭騙案，當中13宗是「祈福黨」，受害人均為長者，其餘是「寶藥黨」及「假電子零件」。警方又指，縱使現時騙案以網上科技為主，但傳統街頭行騙依然存在，而受害人往往都是長者，損失現金首飾往往是畢生積蓄，當中更有家傳之寶。