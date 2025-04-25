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2025-04-25 15:29:46

騙案｜網上登廣告訛稱承接水電裝修工程呃11萬元　36歲無業男被捕

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網上登廣告訛稱承接水電裝修工程呃11萬元，36歲無業男被捕。

網上登廣告訛稱承接水電裝修工程呃11萬元，36歲無業男被捕。

警方昨日(24)拘捕一名本地男子，涉嫌與15宗利用網上平台張貼虛假廣告，聲稱經營裝修生意，誘騙受害人付款的騙案有關。

警方於上周二(15)接獲一名36歲男子報案，聲稱在網上平台認識一名裝修工人，對方報稱以12,000元承接一個水錶安裝工程，其後兩人見面商討工程細節，當中使用不同的專業術語，令受害人深信不疑，騙徒要求先交付訂金，但事後失去聯絡。

騙徒葵涌區落網

經深入調查後，警方成功鎖定該名騙徒身份，發現他以水電裝修工人身份活躍於不同社交平台，訛稱提供不同水電和裝修服務，隨即部署行動，獲知昨日(24)騙徒會接觸一名新受害人，於是在葵涌區拘捕該名46歲姓陳的本地男子，他報稱無業。

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提供印有公司名稱收據

經深入調查後發現，騙徒精心設計騙局，當受害人找他進行工程時，就會準備報價單，而騙徒收錢後，亦會給印有公司名稱的收據予受害人，令可信性提高。騙徒會提供一小部分裝修工程的服務，並以購買材料等理由要求更多金錢，因為受害人已經完成部分裝修工程而降低疑心，失聯後始知受騙。

最大一案涉款5萬元

警方初步發現，有關騙徒涉及至少有15宗遍佈九龍新界的案件，涉款約11萬元，最大一宗案件涉款5萬元，最早的報案日期為去年8月。拘捕行動中，警方在騙徒身上檢獲一疊報價單、收據及裝修工具，以及一個公司印。翻查資料後發現，他沒有註冊任何公司及水電牌照，而公司印的公司名並不存在，估計他曾從事相關行業，因此能講出專業術語，不排除他涉及更多案件。

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