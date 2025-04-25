騙案｜網上登廣告訛稱承接水電裝修工程呃11萬元　36歲無業男被捕

警方昨日(24日)拘捕一名本地男子，涉嫌與15宗利用網上平台張貼虛假廣告，聲稱經營裝修生意，誘騙受害人付款的騙案有關。

警方於上周二(15日)接獲一名36歲男子報案，聲稱在網上平台認識一名裝修工人，對方報稱以12,000元承接一個水錶安裝工程，其後兩人見面商討工程細節，當中使用不同的專業術語，令受害人深信不疑，騙徒要求先交付訂金，但事後失去聯絡。

騙徒葵涌區落網

經深入調查後，警方成功鎖定該名騙徒身份，發現他以水電裝修工人身份活躍於不同社交平台，訛稱提供不同水電和裝修服務，隨即部署行動，獲知昨日(24日)騙徒會接觸一名新受害人，於是在葵涌區拘捕該名46歲姓陳的本地男子，他報稱無業。