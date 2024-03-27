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2024-03-27 13:50:21

騙案｜網上識36歲男被要求合租單位　29歲女失款7.76萬報警

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網上識36歲男被要求合租單位　29歲女失款7.76萬報警

網上識36歲男被要求合租單位　29歲女失款7.76萬報警

警方3月23日接獲一名29歲本地女子報案，指較早前透過社交媒體認識一名男子，對方聲稱與報案人合租單位，並指示報案人交出約7.76萬元。報案人交出款項後懷疑受騙，遂報警求助。騙徒昨日(26日)再次聯絡報案人，要求報案人在港鐵葵興站外會面。葵涌分區特遣隊人員接報到場，拘捕該名36歲姓謝本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。被捕人現正被扣留調查。案件交由葵青警區刑事調查隊第一隊跟進。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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