騙案｜網傳日薪450元聘假顧客齋坐　鼎泰豐斥不實：勿聽信騙徒謊言

近日網上瘋傳「招聘帖文」，指連鎖餐廳香港鼎泰豐請人「假裝顧客」，只要坐在店內「像真正的顧客」5小時，即可獲得450元，更會提供飲料及指定小籠包。香港鼎泰豐指相關帖文內容不實，強調從來沒有在網上招聘「假裝顧客」。香港鼎泰豐亦於Facebook專頁發出告示，指有詐騙集團假扮中介公司，以鼎泰豐名義進行招聘「假裝顧客」，及後會向求職者稱招聘已滿，另再介紹其他網上刷單工作欺騙對方。

該則「招聘帖文」近期在多個Facebook群組流傳，發帖者指連鎖餐廳香港鼎泰豐「請替人煲座」，工作為假裝顧客在鼎泰豐的4間分店，包括尖沙咀、銅鑼灣、沙田及屯門店內，上午11時至晚上11時的自選時間內就座5小時，職責只需安靜坐在鼎泰豐、看起來像真正的顧客即可。除即時出糧450元外，工作期間還會贈送飲料及指定小籠包。發帖者表示「歡迎親朋戚友一齊返工」，還留下電話號碼供有興趣人士聯絡。