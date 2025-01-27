騙案｜網絡安全事故協調中心籲提防騙徒 假裝派電子利是套資料

香港網絡安全事故協調中心表示，根據中心數據觀察，農曆新年期間，騙徒會透過發送看似來自合法支付平台的電子郵件或短訊，利用不同優惠、假裝派發電子利是、假冒交易通知等手法，誘騙受害者點擊惡意連結、輸入帳號訊息或下載惡意附件，從而獲取受害者的帳號訊息和財務資料。這些電郵和短訊通常設計得非常逼真，使受害者難以分辨真偽。

騙徒瞄準電子利是趨勢設計出各種詐騙手法

中心表示，騙徒瞄準電子利是趨勢，設計出各種詐騙手法以圖謀不軌，提醒公眾務必提高警惕，防範針對流動支付和電子支付的各類網絡攻擊及詐騙行為。