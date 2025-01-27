騙案｜網絡安全事故協調中心籲提防騙徒 假裝派電子利是套資料

香港網絡安全事故協調中心表示，根據中心數據觀察，農曆新年期間，騙徒會透過發送看似來自合法支付平台的電子郵件或短訊，利用不同優惠、假裝派發電子利是、假冒交易通知等手法，誘騙受害者點擊惡意連結、輸入帳號訊息或下載惡意附件，從而獲取受害者的帳號訊息和財務資料。這些電郵和短訊通常設計得非常逼真，使受害者難以分辨真偽。
騙徒瞄準電子利是趨勢設計出各種詐騙手法
中心表示，騙徒瞄準電子利是趨勢，設計出各種詐騙手法以圖謀不軌，提醒公眾務必提高警惕，防範針對流動支付和電子支付的各類網絡攻擊及詐騙行為。
中心又指出，有個案顯示，騙徒會利用支付平台的合法付款要求功能發送欺詐訊息，誘騙用戶提供個人和財務訊息，甚至進行不必要的支付。騙徒會利用支付平台上的付款要求功能，向受害者無故發送付款要求電郵，並附上誘導性訊息，例如假客戶服務電話號碼或其他詐騙訊息。由於這些信息是透過平台的合法功能發送，因此相關電郵來自合法來源，增加可信度。但所附的電話號碼是由騙徒控制，受害者致電後，便會被誘騙提供帳號訊息或進行不必要的支付。
中心建議市民，不要輕信任何未經確認的付款要求、電郵或短訊；使用高強度密碼並啟用多重身份驗證；定期檢查支付平台的交易記錄，確保沒有異常活動；確保所有軟件和應用程式已更新至最新版本，以防止已知的安全漏洞。
原文刊登於 香港電台