騙案｜網絡安全公司CEO收假電郵險失500萬 醒目銀行職員見可疑揭發

長沙灣一間網絡安全解決方案公司遭遇電郵騙案，騙徒假冒合作公司，要求結清未付的500萬款項。由於騙徒使用的電郵地址與合作公司相同，60歲男行政總裁不虞有詐，按要求轉帳500萬港元，幸銀行職員察覺可疑揭發事件，警方亦立刻通知銀行凍結有關轉帳，及時阻止500萬元被匯走，目前正調查案件。
假冒郵件與真實郵件地址相同 60歲男行政總裁不虞有詐
涉案公司主要提供網絡安全解決方案，與另一間本地電腦硬體和軟體銷售公司有生意往來，對方會提供硬體和軟體，雙方以電郵溝通，包括付款要求。事發在3月6日，60歲的涉案公司男行政總裁接獲假冒對方會計發送的郵件，要求結清未付款項，涉款500萬元。由於該郵件電郵地址與先前一直溝通、對方公司使用的真實郵件地址相同，事主沒有產生懷疑，也沒有向對方公司核實內容。
騙徒翌日（7日）再發送電郵，訛稱其公司原來使用的銀行帳戶正接受審查，要求事主將款項匯入另一間銀行的新帳戶。事主的公司職員不虞有詐，遂按照要求以電子銀行轉帳方式轉帳500萬。銀行職員發覺有大額轉帳到可疑戶口，於是主動通知事主，事主才醒覺受騙，報案求助，及時阻止滙款。警方隨即通知銀行凍結戶口，展開調查。案件交深水埗警區刑事調查隊跟進，警方呼籲若收到可疑電郵，應在匯款前以電話確認對方身份及該項要求的真確性，以防受騙。