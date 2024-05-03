騙案｜網購平台賣受歡迎時令商品後失蹤 警拘15人涉款6.5萬元

警方過去一周採取執法行動打擊網上購物騙案，拘捕15人。
元朗警區刑事調查隊主管督察陳卓表示，隨著網上購物平台興起，騙徒活躍於不同的網購平台開設專頁，出售當下受歡迎的時令商品，包括名牌手袋、演唱會門票及日用品等，並以低於市價作招徠，誘騙市民購買。當受害人將貨款轉賬至騙徒的銀行戶口後，騙徒便會封鎖受害人的賬戶並關閉專頁。
15名本地男女被捕
警方經深入調查後，於4月26日至5月2日在全港多區展開代號「雲階」的反詐騙行動，行動中，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕10男5女，全部為本地人，年齡介乎21歲至47歲，分別報稱為保安、裝修工人、倉務員。當中9名被捕人直接用自己的手機及社交平台去騙取他人金錢，其餘被捕人均為傀儡戶口持有人，他們收取酬勞後會以個人名義開設不同銀行戶口，並提供予騙徒清洗犯罪得益。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。
共有11名受害人涉款6.5萬元
陳卓續指，今次案件中有11名受害人，涉及的受騙金額約6.5萬元，其中單一最大損失的網購案件涉及2萬元，而該批騙徒大約活躍1至2年，他們會不同轉換專頁及用戶賬號，以逃避刑責。
「洗黑錢」罪最高可被判囚14年
警方呼籲，市民切勿租借或出售個人銀行或支付工具戶口，以免被騙徒用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺詐手段取得財產罪名，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章，有組織及嚴重罪行條例，洗黑錢可被判罰款500萬元，並監禁14年，市民切勿以身試法。
警方表示，如市民在網上購物時遇到可疑賣家，可使用警方「防騙視伏器」，透過輸入可疑賣家的用戶名稱、電話號碼及銀行戶口號碼等，即時評估交易風險。