騙案｜網購騙案損失倍升 二手交易平台賣家2分鐘被騙41萬

陳女士於假冒交易平台的釣魚網站輸入個人資料及密碼，網上銀行帳戶受入侵，兩分鐘內損失約41萬元。（港台圖片）

陳女士憶述，填寫一次性密碼時，網站不時催促，認為騙徒很掌握心理狀態。

陳女士早前在二手交易平台以150元放售三本英文書籍，她上載資料後短時間內收到買家訊息，對方要求提供電郵地址，陳女士然後收到貌似來自交易平台電郵，她按指示按下超連結，輸入身份證號碼等資料，並曾數次提供一次性密碼，她誤以為用作收款用途。騙徒約兩分鐘內，先在網上銀行提高轉帳額度，並先後三次轉走近41萬元。

警方今年首9個月，錄得約8400宗網上購物騙案，損失總金額2億9千多萬元，分別按年增加一成八及超過一倍。近期有二手交易平台賣家成為詐騙對象。消委會亦接獲相關投訴。

消委會建議交易平台主動移除可疑帳號

消委會回覆查詢時表示，接獲類似投訴，有二手交易平台賣家接獲買家訊息，對方強烈要求使用聲稱是平台的新交易方式，事主其後收到看似平台發出的電郵，按指示點擊「收款連結」，最終被人轉走近五萬元。

消委會促請各二手交易平台提升企業責任，提供更安全、公平及透明的交易環境，建議交易平台主動移除可疑帳號，利用人工智能及機器學習等技術，自動偵測詐騙行為。

對於不少平台列明免責聲明保障自身利益，消委會表示，免責聲明亦受《管制免責條款條例》限制。條例指出，單憑消費者同意免責條款，不表示消費者自願承擔任何風險，商戶亦要證明免責條款公平合理。